Салат «Лесной кальмар»: необычное сочетание продуктов, но вкус покоряет с первой ложки

Когда обычные салаты уже надоели и хочется попробовать что-то новое, выручает интересное сочетание продуктов.

В этом салате нежные кальмары соединяются с шампиньонами, яйцами и маринованным луком — вкус получается неожиданным, но очень гармоничным. Готовится всё довольно просто, а результат приятно удивляет. Рецептом поделился автор Дзен-канала «Блогерство на пенсии».

Ингредиенты:

кальмары — 2 тушки, шампиньоны — 400 г, яйца — 3 шт., красный лук — 1 шт., маринованные огурцы — 2 шт., майонез — по вкусу, соль — по вкусу, чёрный молотый перец — по вкусу, растительное масло — для жарки, сахар — по вкусу, яблочный уксус — по вкусу.

Время приготовления: 45 минут.

Приготовление:

Сначала подготавливаю все ингредиенты. Кальмаров очищаю от плёнок, внутренностей и хрящевой пластины.

В кастрюле довожу до кипения подсоленную воду. Опускаю кальмаров в кипяток и варю ровно 2 минуты после повторного закипания. Затем достаю их и оставляю остывать.

Остывшие кальмары нарезаю тонкой соломкой и перекладываю в большую миску. Яйца отвариваю вкрутую, очищаю и также нарезаю соломкой. Добавляю их к кальмарам.

Шампиньоны обжариваю на сковороде с небольшим количеством растительного масла до мягкости и лёгкой румяной корочки. Даю им остыть.

Красный лук очищаю, мелко нарезаю и перекладываю в миску. Заливаю кипятком, добавляю немного соли, сахара и яблочного уксуса. Оставляю мариноваться примерно на 20 минут. Маринованные огурцы нарезаю тонкими полукольцами.

Когда все ингредиенты остынут, соединяю кальмары, яйца, грибы, лук и огурцы в одной миске. Добавляю соль, чёрный перец и майонез по вкусу. Аккуратно перемешиваю — салат готов. Перед подачей можно немного охладить его в холодильнике.

