Салат «Лесной кальмар»: необычное сочетание продуктов, но вкус покоряет с первой ложки

В этом салате нежные кальмары соединяются с шампиньонами, яйцами и маринованным луком — вкус получается неожиданным, но очень гармоничным. Готовится всё довольно просто, а результат приятно удивляет. Рецептом поделился автор Дзен-канала «Блогерство на пенсии».
Ингредиенты:
кальмары — 2 тушки, шампиньоны — 400 г, яйца — 3 шт., красный лук — 1 шт., маринованные огурцы — 2 шт., майонез — по вкусу, соль — по вкусу, чёрный молотый перец — по вкусу, растительное масло — для жарки, сахар — по вкусу, яблочный уксус — по вкусу.
Время приготовления: 45 минут.
Приготовление:
Сначала подготавливаю все ингредиенты. Кальмаров очищаю от плёнок, внутренностей и хрящевой пластины.
В кастрюле довожу до кипения подсоленную воду. Опускаю кальмаров в кипяток и варю ровно 2 минуты после повторного закипания. Затем достаю их и оставляю остывать.
Остывшие кальмары нарезаю тонкой соломкой и перекладываю в большую миску. Яйца отвариваю вкрутую, очищаю и также нарезаю соломкой. Добавляю их к кальмарам.
Шампиньоны обжариваю на сковороде с небольшим количеством растительного масла до мягкости и лёгкой румяной корочки. Даю им остыть.
Красный лук очищаю, мелко нарезаю и перекладываю в миску. Заливаю кипятком, добавляю немного соли, сахара и яблочного уксуса. Оставляю мариноваться примерно на 20 минут. Маринованные огурцы нарезаю тонкими полукольцами.
Когда все ингредиенты остынут, соединяю кальмары, яйца, грибы, лук и огурцы в одной миске. Добавляю соль, чёрный перец и майонез по вкусу. Аккуратно перемешиваю — салат готов. Перед подачей можно немного охладить его в холодильнике.
