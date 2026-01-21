Городовой / Полезное / Салат «Метелка»: после загулов прочищает и витаминами насыщает — полезный, но вкусный до безобразия
Салат «Метелка»: после загулов прочищает и витаминами насыщает — полезный, но вкусный до безобразия

Опубликовано: 21 января 2026 14:15
 Проверено редакцией
салат Метелка
Фото: Городовой.ру

Ищете простой и полезный рецепт для лёгкого ужина? Попробуйте салат «Метелка», известный своими очищающими свойствами. Он помогает наладить пищеварение и дарит чувство лёгкости, а готовится из самых доступных сезонных овощей.

Польза салата

Это блюдо — настоящий чемпион по содержанию клетчатки, которая естественным образом очищает кишечник. Салат низкокалорийный, но очень сытный, богат витаминами А и С, антиоксидантами и полезными ферментами, так как все ингредиенты используются сырыми. Он поддерживает работу печени и помогает выводить токсины, при этом все компоненты доступны по цене круглый год.

Ингредиенты

  • Свекла сырая — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Капуста белокочанная — 150-200 г
  • Яблоко — 1 шт.
  • Петрушка — несколько веточек
  • Сок лимона — 2 ст. ложки
  • Масло растительное (льняное, оливковое) — для заправки
  • Соль — по вкусу

Приготовление

Очистите свеклу, морковь и яблоко. Натрите их на крупной тёрке. Капусту нашинкуйте тонкой соломкой. Если капусты будет слишком много, салат может получиться суховатым, поэтому лучше соблюдать пропорции или добавить чуть больше масла и лимонного сока. Смешайте все овощи и яблоко в миске.

Заправьте салат растительным маслом, лимонным соком, слегка посолите и хорошо перемешайте. Перед подачей украсьте мелко нарезанной петрушкой. Для усиления эффекта можно добавить щепотку тёртого имбиря или семян льна.

Важно: Это блюдо не рекомендуется при острых гастритах, язве или колите, так как сырая капуста может вызвать вздутие. При проблемах с пищеварением начинайте с маленьких порций. Если сомневаетесь, проконсультируйтесь с врачом.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
