Салат «Метелка»: после загулов прочищает и витаминами насыщает — полезный, но вкусный до безобразия

Ищете простой и полезный рецепт для лёгкого ужина? Попробуйте салат «Метелка», известный своими очищающими свойствами. Он помогает наладить пищеварение и дарит чувство лёгкости, а готовится из самых доступных сезонных овощей.

Польза салата

Это блюдо — настоящий чемпион по содержанию клетчатки, которая естественным образом очищает кишечник. Салат низкокалорийный, но очень сытный, богат витаминами А и С, антиоксидантами и полезными ферментами, так как все ингредиенты используются сырыми. Он поддерживает работу печени и помогает выводить токсины, при этом все компоненты доступны по цене круглый год.

Ингредиенты

Свекла сырая — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Капуста белокочанная — 150-200 г

Яблоко — 1 шт.

Петрушка — несколько веточек

Сок лимона — 2 ст. ложки

Масло растительное (льняное, оливковое) — для заправки

Соль — по вкусу

Приготовление

Очистите свеклу, морковь и яблоко. Натрите их на крупной тёрке. Капусту нашинкуйте тонкой соломкой. Если капусты будет слишком много, салат может получиться суховатым, поэтому лучше соблюдать пропорции или добавить чуть больше масла и лимонного сока. Смешайте все овощи и яблоко в миске.

Заправьте салат растительным маслом, лимонным соком, слегка посолите и хорошо перемешайте. Перед подачей украсьте мелко нарезанной петрушкой. Для усиления эффекта можно добавить щепотку тёртого имбиря или семян льна.

Важно: Это блюдо не рекомендуется при острых гастритах, язве или колите, так как сырая капуста может вызвать вздутие. При проблемах с пищеварением начинайте с маленьких порций. Если сомневаетесь, проконсультируйтесь с врачом.