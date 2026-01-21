Салат «Метелка»: после загулов прочищает и витаминами насыщает — полезный, но вкусный до безобразия

Ищете простой и полезный рецепт для лёгкого ужина? Попробуйте салат «Метелка», известный своими очищающими свойствами. Он помогает наладить пищеварение и дарит чувство лёгкости, а готовится из самых доступных сезонных овощей.
Польза салата
Это блюдо — настоящий чемпион по содержанию клетчатки, которая естественным образом очищает кишечник. Салат низкокалорийный, но очень сытный, богат витаминами А и С, антиоксидантами и полезными ферментами, так как все ингредиенты используются сырыми. Он поддерживает работу печени и помогает выводить токсины, при этом все компоненты доступны по цене круглый год.
Ингредиенты
- Свекла сырая — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Капуста белокочанная — 150-200 г
- Яблоко — 1 шт.
- Петрушка — несколько веточек
- Сок лимона — 2 ст. ложки
- Масло растительное (льняное, оливковое) — для заправки
- Соль — по вкусу
Приготовление
Очистите свеклу, морковь и яблоко. Натрите их на крупной тёрке. Капусту нашинкуйте тонкой соломкой. Если капусты будет слишком много, салат может получиться суховатым, поэтому лучше соблюдать пропорции или добавить чуть больше масла и лимонного сока. Смешайте все овощи и яблоко в миске.
Заправьте салат растительным маслом, лимонным соком, слегка посолите и хорошо перемешайте. Перед подачей украсьте мелко нарезанной петрушкой. Для усиления эффекта можно добавить щепотку тёртого имбиря или семян льна.
Важно: Это блюдо не рекомендуется при острых гастритах, язве или колите, так как сырая капуста может вызвать вздутие. При проблемах с пищеварением начинайте с маленьких порций. Если сомневаетесь, проконсультируйтесь с врачом.