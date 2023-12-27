Салат «Ричард» гости будут нахваливать весь вечер: оливье останется нетронутым

Вместо надоевших оливье и крабового приготовьте салат «Ричард». Сочетание продуктов беспроигрышное, поэтому блюдо гарантированно понравится всем гостям. А еще угощение очень эффектно смотрится.
Понадобятся следующие ингредиенты:
- картофель — 130 г,
- мясо курицы — 150 г,
- морковь — 130 г,
- яйцо — 1 шт.,
- консервированная кукуруза — 40 г,
- зерна граната — 40 г,
- грецкий орех — 2-3 шт.,
- майонез — 60-80 мл,
- соль — по вкусу,
- укроп — по вкусу.
Отдельно отвариваем филе, овощи и яйца. Далее курицу и картофель нарезаем кубиком, а яйца и морковь натираем на терке.
На блюдо устанавливаем кондитерское кольцо. Сначала кладем картофель, затем курицу, яйца, морковь. Все слои обильно смазываем майонезом и солим по вкусу.
Посыпаем салат измельченным грецким орехом, кукурузой и зернами граната. По желанию украшаем зеленью.
Убираем кондитерское кольцо. Даем немного настояться и подаем к столу, делится рецептом портал «Первые блюда».
Источник фото: Калнина Наталья / YouTube