Салат «Ричард» гости будут нахваливать весь вечер: оливье останется нетронутым

Вместо надоевших оливье и крабового приготовьте салат «Ричард». Сочетание продуктов беспроигрышное, поэтому блюдо гарантированно понравится всем гостям. А еще угощение очень эффектно смотрится.

Понадобятся следующие ингредиенты:

картофель — 130 г,

мясо курицы — 150 г,

морковь — 130 г,

яйцо — 1 шт.,

консервированная кукуруза — 40 г,

зерна граната — 40 г,

грецкий орех — 2-3 шт.,

майонез — 60-80 мл,

соль — по вкусу,

укроп — по вкусу.

Отдельно отвариваем филе, овощи и яйца. Далее курицу и картофель нарезаем кубиком, а яйца и морковь натираем на терке.

На блюдо устанавливаем кондитерское кольцо. Сначала кладем картофель, затем курицу, яйца, морковь. Все слои обильно смазываем майонезом и солим по вкусу.

Посыпаем салат измельченным грецким орехом, кукурузой и зернами граната. По желанию украшаем зеленью.

Убираем кондитерское кольцо. Даем немного настояться и подаем к столу, делится рецептом портал «Первые блюда».

Источник фото: Калнина Наталья / YouTube