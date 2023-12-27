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Салат «Ричард» гости будут нахваливать весь вечер: оливье останется нетронутым

Салат «Ричард» гости будут нахваливать весь вечер: оливье останется нетронутым
Удачное сочетание продуктов

Блюдо понравится даже гурманам.

Вместо надоевших оливье и крабового приготовьте салат «Ричард». Сочетание продуктов беспроигрышное, поэтому блюдо гарантированно понравится всем гостям. А еще угощение очень эффектно смотрится.

Понадобятся следующие ингредиенты:

  • картофель — 130 г,
  • мясо курицы — 150 г,
  • морковь — 130 г,
  • яйцо — 1 шт.,
  • консервированная кукуруза — 40 г,
  • зерна граната — 40 г,
  • грецкий орех — 2-3 шт.,
  • майонез — 60-80 мл,
  • соль — по вкусу,
  • укроп — по вкусу.

Отдельно отвариваем филе, овощи и яйца. Далее курицу и картофель нарезаем кубиком, а яйца и морковь натираем на терке.

На блюдо устанавливаем кондитерское кольцо. Сначала кладем картофель, затем курицу, яйца, морковь. Все слои обильно смазываем майонезом и солим по вкусу.

Посыпаем салат измельченным грецким орехом, кукурузой и зернами граната. По желанию украшаем зеленью.

Убираем кондитерское кольцо. Даем немного настояться и подаем к столу, делится рецептом портал «Первые блюда».

Источник фото: Калнина Наталья / YouTube

Общество Рецепты
27 декабря 2023 09:00
Мария Ермак
Мария Ермак
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