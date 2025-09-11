От 59 до 473 тысяч: во сколько обойдутся добровольные взносы на пенсию

Социальный фонд России разъяснил, как самозанятые граждане могут самостоятельно формировать свою будущую пенсию.
Для получения страховой пенсии необходимо накопить определенный ИПК (не менее 30) и стаж (не менее 15 лет), а также достичь пенсионного возраста.
Поскольку у самозанятых нет работодателя, они могут добровольно вступить в отношения с Соцфондом.
От 59 до 473 тысяч
Минимальная сумма добровольных взносов на пенсионное страхование в 2025 году составит 59 241,60 руб.
Как пишет ТАСС, это позволит накопить один год стажа и 0,975 ИПК.
Максимальная сумма, которую можно внести, достигает 473 932,80 руб., что эквивалентно 7,799 ИПК за полный год стажа.