Общество / От 59 до 473 тысяч: во сколько обойдутся добровольные взносы на пенсию
От 59 до 473 тысяч: во сколько обойдутся добровольные взносы на пенсию

Опубликовано: 11 сентября 2025 21:59
самозанятые и пенсия
От 59 до 473 тысяч: во сколько обойдутся добровольные взносы на пенсию
globallookpress/Shatokhina Natalia

За счет добровольных взносов на пенсионное страхование появляется возможность накопить необходимый стаж и увеличить индивидуальный пенсионный коэффициент.

Социальный фонд России разъяснил, как самозанятые граждане могут самостоятельно формировать свою будущую пенсию.

Для получения страховой пенсии необходимо накопить определенный ИПК (не менее 30) и стаж (не менее 15 лет), а также достичь пенсионного возраста.

Поскольку у самозанятых нет работодателя, они могут добровольно вступить в отношения с Соцфондом.

От 59 до 473 тысяч

Минимальная сумма добровольных взносов на пенсионное страхование в 2025 году составит 59 241,60 руб.

Как пишет ТАСС, это позволит накопить один год стажа и 0,975 ИПК.

Максимальная сумма, которую можно внести, достигает 473 932,80 руб., что эквивалентно 7,799 ИПК за полный год стажа.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
