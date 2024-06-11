Самые странные вещи, которые пассажиры пытались провести в самолете

Далеко не все пассажиры могут похвастаться тем, что соблюдают правила провоза багажа и ручной клади. Иногда в сумках и чемоданах людей таможенники находят такое, что вопросов остается больше, чем ответов.

Черепаший гамбургер

Вместо привычных бутербродов или печенья некоторые китайские пассажиры предпочитают везти с собой весьма необычные закуски. Например, китайского гражданина по имени Ли однажды остановили, обнаружив при нем гамбургер с живой черепахой. Неизвестно, пытался ли мужчина нелегально перевезти экзотическое животное или и вправду намеревался полакомиться необычным фастфудом.

Оружие

Чтобы незаконно провезти оружие, пассажир из США придумал хитрую схему. Он поместил части пистолета 40-го калибра и патроны внутрь мягких игрушек, которые вез его сын. Тем не менее при сканировании багажа их все равно увидели и изъяли.

Источник фото: Legion-Media

Вода с сюрпризом

Как известно, проносить на борт воду в ручной клади нельзя. Перед досмотром вещей ее экстренно выпивают. Так поступила и жительница Южной Кореи, летевшая через Китай. По требованию таможенников она избавилась от бутылки, но воду глотать не спешила. Оказалось, в ней находился десяток головастиков, от которых пассажирка не хотела избавляться.

Змеи в штанах

Другой пассажир, вылетающий из Майами в Бразилию, пытался пронести в салон более крупную живность. В его одежде были спрятаны пакеты с живыми змеями и черепахами. Всех животных изъяли после прохождения детектора.

Источник фото: Legion-Media

Труп

В 2010-м году две пассажирки из Германии пытались провезти на борт самолета в Ливерпуле своего мертвого родственника в инвалидной коляске. Охранники сразу обратили внимание на человека, который сидел абсолютно неподвижно. Женщины же заявили, что он просто спит.

Крокодил

Этот случай закончился трагедией. Из-за пренебрежения одного из клиентов авиакомпании правилами погибли 20 человек. В 2010-м году в Демократической республике Конго упал самолет. Позже выяснилось, что авария произошла из-за крокодила, которого один мужчина перевозил в спортивной сумке. Во время полета животное выбралось наружу. В результате началась паника, самолет потерял равновесие и рухнул на пустующий дом неподалеку от взлетно-посадочной полосы. Выжили лишь один человек и та самая рептилия, которую позже убили спасатели.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media