Самый чистый дом США: за 20+ лет хозяйка не убиралась ни разу, а внутри было чище, чем в операционной

Представьте, что вы не делаете уборку два десятилетия. Для американки Фрэнсис Гейб из штата Орегон это было реальностью. После развода, когда на неё легли заботы о работе и двух детях, женщина нашла радикальное решение — она превратила своё жилище в огромную самоочищающуюся систему.

Как был устроен «умный» дом

На модификацию дома у Фрэнсис ушло пять лет. В стенах были проложены специальные желоба для стока воды, а в потолок встроен ороситель. Для запуска генеральной уборки хозяйке достаточно было нажать кнопку, взять зонт и выйти на час. За это время вода под напором омывала все помещения, включая кухню, санузел и даже будку собаки. Система также могла постирать одежду прямо в комоде и вымыть посуду.

Цель изобретения

Необычный дом привлекал туристов, а саму Гейб приглашали на телешоу. Но её мечта была масштабнее.

«Я хочу избавить мир от лишних хлопот, чтобы инвалиды и пожилые люди могли сами заботиться о своих домах», — объясняла Фрэнсис. Она видела в своём изобретении не просто прихоть, а реальную помощь для тех, кому физический труд недоступен.