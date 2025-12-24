Самый старый универмаг Петербурга: каким его видят горожане

Петербургская торговля хранит места, где шопинг превращается в экскурсию по истории. «Пассаж» — не просто универмаг, это архитектурный памятник, чей возраст приближается к двум столетиям.
Посещение его залов оставляет совсем иное ощущение, нежели поход в рядовой магазин:
“за эти 177 лет мало, что здесь изменилось! Как был он торговым центром до революции, так и остался”.
Торговля вечна — эта мысль пронизывает исторические этажи здания.
Рождение торгового чуда и правила этикета
Инициатива создания этого торгового чуда принадлежит графу Якову Ивановичу Эссен-Стенбок-Фермору, который построил его в 1848 году. Архитектором выступил Р. А. Желязевич, а прототипом послужила Голицинская галерея в Москве.
Слово «Пассаж» происходит от французского passer, что означает «бродить» — и это идеально описывает суть места, галерея которого протянулась на 180 метров.
“По Пассажу можно долго, именно что бродить”, — отмечается, что цены здесь не назовешь бюджетными, а выбор не всегда велик, за исключением специализированных магазинов, например, парфюмерных бутиков.
Уникальность Пассажа заключалась и в строгом регламенте для торговцев. Купцам, имевшим здесь лавки, “не разрешалось самостоятельно декорировать витрины, а кроме этого — никаких зазывал!”.
Безукоризненная честность также была само собой разумеющейся:
“никогда не обсчитывали покупателей, можно не упоминать, и так ясно!”
Для привлечения публики, помимо магазинов, имелись кофейни и развлекательные музеи.
Власть женщин: история Стенбок-Ферморов и Барятинских
Судьба здания тесно переплетена с выдающимися женщинами. В 1854 году здание спасла от долгового краха графиня Надежда Алексеевна Яковлева, в замужестве Стенбок-Фермор — сноха основателя.
Она унаследовала 8 металлургических заводов на Урале и, выкупив долю у брата мужа, стала хозяйкой самого дорогого торгового здания Петербурга.
По словам ее родственницы, графиня была «хрупкая женщина, одевалась очень скромно, была очень религиозна и помогала многим монастырям».
“Обладала исключительным умом, и своими делами она управляла с огромным искусством”.
В 1879 году здесь располагался единственный зарубежный банк, допущенный к работе в России — «Лионский кредит».
После того как Надежда Алексеевна отошла от дел, Пассаж стал терять свой былой статус. В 1901 году его владелицей стала ее дочь — княгиня Н.А. Барятинская.
Трагична судьба княгини: в 1920 году, в возрасте 73 лет, ее “расстреляли… вместе с дочерью, зятем Сергеем Ивановичем Мальцовым и отцом зятя Иваном Сергеевичем Мальцовым”.
От литературных салонов до крокодила в ванне
До революции 1917 года структура здания была многофункциональной: на втором этаже располагались залы для торговли, а на третьем — частные квартиры.
Анатолий Федорович Кони в своих «Воспоминаниях старожила» описывал:
“В третьем этаже, помещаются частные квартиры, хозяева которых вывешивают под близкий стеклянный потолок клетки с птицами, пением которых постоянно оглашается Пассаж”.
Известность Пассажу принесли литературные вечера, где выступали Ф. Достоевский и А. Писемский.
Однако мода переменчива. К середине 1860-х годов широкая публика потеряла интерес к лекциям.
“Место литературных диспутов заняли невзыскательные развлечения — акробаты, дрессированные обезьяны…”
Именно тогда Достоевский увидел экспонат — крокодила, лежащего в жестяной ванне, — и написал знаменитую сказку «Крокодил, или Пассаж в Пассаже».
Советское время и вопросы гигиены
После закрытия в 1920 году Пассаж открылся в 1922 году как кооперативное предприятие, а с 1933 года стал государственным универмагом. В советские времена он был местом, где “если повезет, то можно было купить что-то полезное и нужное”.
В подвале старейшего Торгового Дома сегодня находится универмаг «Спар» с кафе.
Горожане же вспоминают бытовые детали:
“Забыли упомянуть платный туалет на -1 этаже с неожиданной (игра слов) формой оплаты”.
Впрочем, старожилы возражают, вспоминая советские реалии:
“вы не помните бесплатный на 1-м этаже? А я хорошо помню. Отстоишь при Советах очередь за сапогами на 2 этаж… и уже не обращаешь внимания ни на ароматы, ни на неизящный писсуар — лишь бы успеть”.
Таким образом, «Пассаж» остается не просто магазином, а живым средоточием петербургской истории.
