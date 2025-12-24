Самый старый универмаг Петербурга: каким его видят горожане

Петербургская торговля хранит места, где шопинг превращается в экскурсию по истории. «Пассаж» — не просто универмаг, это архитектурный памятник, чей возраст приближается к двум столетиям.

Посещение его залов оставляет совсем иное ощущение, нежели поход в рядовой магазин:

“за эти 177 лет мало, что здесь изменилось! Как был он торговым центром до революции, так и остался”.

Торговля вечна — эта мысль пронизывает исторические этажи здания.

Рождение торгового чуда и правила этикета

Инициатива создания этого торгового чуда принадлежит графу Якову Ивановичу Эссен-Стенбок-Фермору, который построил его в 1848 году. Архитектором выступил Р. А. Желязевич, а прототипом послужила Голицинская галерея в Москве.

Слово «Пассаж» происходит от французского passer, что означает «бродить» — и это идеально описывает суть места, галерея которого протянулась на 180 метров.

“По Пассажу можно долго, именно что бродить”, — отмечается, что цены здесь не назовешь бюджетными, а выбор не всегда велик, за исключением специализированных магазинов, например, парфюмерных бутиков.

Уникальность Пассажа заключалась и в строгом регламенте для торговцев. Купцам, имевшим здесь лавки, “не разрешалось самостоятельно декорировать витрины, а кроме этого — никаких зазывал!”.

Безукоризненная честность также была само собой разумеющейся:

“никогда не обсчитывали покупателей, можно не упоминать, и так ясно!”

Для привлечения публики, помимо магазинов, имелись кофейни и развлекательные музеи.

Власть женщин: история Стенбок-Ферморов и Барятинских

Судьба здания тесно переплетена с выдающимися женщинами. В 1854 году здание спасла от долгового краха графиня Надежда Алексеевна Яковлева, в замужестве Стенбок-Фермор — сноха основателя.

Она унаследовала 8 металлургических заводов на Урале и, выкупив долю у брата мужа, стала хозяйкой самого дорогого торгового здания Петербурга.

По словам ее родственницы, графиня была «хрупкая женщина, одевалась очень скромно, была очень религиозна и помогала многим монастырям».

“Обладала исключительным умом, и своими делами она управляла с огромным искусством”.

В 1879 году здесь располагался единственный зарубежный банк, допущенный к работе в России — «Лионский кредит».

После того как Надежда Алексеевна отошла от дел, Пассаж стал терять свой былой статус. В 1901 году его владелицей стала ее дочь — княгиня Н.А. Барятинская.

Трагична судьба княгини: в 1920 году, в возрасте 73 лет, ее “расстреляли… вместе с дочерью, зятем Сергеем Ивановичем Мальцовым и отцом зятя Иваном Сергеевичем Мальцовым”.

От литературных салонов до крокодила в ванне

До революции 1917 года структура здания была многофункциональной: на втором этаже располагались залы для торговли, а на третьем — частные квартиры.

Анатолий Федорович Кони в своих «Воспоминаниях старожила» описывал:

“В третьем этаже, помещаются частные квартиры, хозяева которых вывешивают под близкий стеклянный потолок клетки с птицами, пением которых постоянно оглашается Пассаж”.

Известность Пассажу принесли литературные вечера, где выступали Ф. Достоевский и А. Писемский.

Однако мода переменчива. К середине 1860-х годов широкая публика потеряла интерес к лекциям.

“Место литературных диспутов заняли невзыскательные развлечения — акробаты, дрессированные обезьяны…”

Именно тогда Достоевский увидел экспонат — крокодила, лежащего в жестяной ванне, — и написал знаменитую сказку «Крокодил, или Пассаж в Пассаже».

Советское время и вопросы гигиены

После закрытия в 1920 году Пассаж открылся в 1922 году как кооперативное предприятие, а с 1933 года стал государственным универмагом. В советские времена он был местом, где “если повезет, то можно было купить что-то полезное и нужное”.

В подвале старейшего Торгового Дома сегодня находится универмаг «Спар» с кафе.

Горожане же вспоминают бытовые детали:

“Забыли упомянуть платный туалет на -1 этаже с неожиданной (игра слов) формой оплаты”.

Впрочем, старожилы возражают, вспоминая советские реалии:

“вы не помните бесплатный на 1-м этаже? А я хорошо помню. Отстоишь при Советах очередь за сапогами на 2 этаж… и уже не обращаешь внимания ни на ароматы, ни на неизящный писсуар — лишь бы успеть”.

Таким образом, «Пассаж» остается не просто магазином, а живым средоточием петербургской истории.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.