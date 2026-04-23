Самый высокогорный город России, который чуть не исчез с карты страны – чем он живет сейчас

История одного города

Город Тырныауз, расположенный в Кабардино-Балкарской Республике, является административным центром Эльбрусского района. Расстояние от города до горы Эльбрус составляет немногим более сорока километров. Этот населенный пункт проезжают все, кто направляется на поляну Азау с целью восхождения на Эльбрус.

Высота города над уровнем моря достигает 1300 метров, что делает его самым высокогорным в России. Местная природа отличается живописностью: величественные горы и реки служат фоном для советских высотных зданий.

История поселения Тырныауз берет свое начало в 1934 году, в период активного создания колхозов, лесхозов и горно-обогатительных комбинатов (ГОК) по всей стране. Этот период ознаменовался расцветом крупных коллективных предприятий, способствующих развитию экономики государства.

До 1934 года, до открытия Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения, на месте будущего города располагались четыре населенных пункта. Одно из них носило название Герхожан. Спустя четыре года началось строительство первого ГОК, а Герхожан был переименован в Нижний Баксан в честь реки, протекающей рядом, и ущелья, названного в ее честь.

В 1963 году населенный пункт был преобразован в город и получил наименование Тырныауз.

Зимой 1941 года рудники были переданы в ведение НКВД, и при комбинате был организован исправительно-трудовой лагерь. Следует отметить, что горно-обогатительный комбинат, электростанция и угольное месторождение были созданы благодаря труду заключенных. Исправительно-трудовой лагерь функционировал до 1945 года.

После распада СССР горно-обогатительный комбинат был закрыт, что привело к оттоку населения из города. В настоящее время предпринимаются усилия по возобновлению горнодобывающей деятельности, а пока экономика города поддерживается за счет туристов.

