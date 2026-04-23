Ночной сюрприз для автомобилистов: участок ЗСД Петербурга перекроют на семь часов в ночь на 24 апреля

Водителям Петербурга предстоит ночная головная боль - на Западном скоростном диаметре снова вводят ограничения. Платную магистраль частично перекроют из-за дорожных работ, и объезд займет лишнее время.
Что перекрывают и на сколько
Как сообщили в пресс-службе ЗСД, съезд с Витебского проспекта на Витебскую развязку закроют для транспорта на семь часов.
Ограничения начнутся вечером 22 апреля в 23:00 и продлятся до утра 24 апреля - до 06:00.
Направление движения, которое перекроют, ведет к ЗСД. То есть если вы привыкли сворачивать именно так, придется искать другой маршрут.
Официальная причина - запланированные дорожные работы. Какие именно - не уточняется, но скорее всего ремонт или обслуживание покрытия. Параллельно на всем протяжении Западного скоростного диаметра идет весенняя уборка.
Рабочие моют барьерные ограждения, шумозащитные и декоративные экраны, а также пункты взимания платы. Грязь после зимы - дело привычное, так что магистраль приводят в порядок.
Если вы планируете проезжать по Витебскому проспекту в сторону ЗСД в ночь с 22 на 24 апреля:
- съезд закрыт строго с 23:00 до 06:00 - ни минутой раньше, ни позже;
- заложите на объезд лишние 15–20 минут, лучше перебдеть;
- следите за знаками - в месте работ могут быть временные указатели;
- не гоняйте: дорожников никто не отменял, плюс уборка идет, техника на полосах.
