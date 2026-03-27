Новый путь на юг: из Петербурга запускают первый ежедневный автобус в Севастополь Город
Сажаю один раз — собираю годами: 10 неприхотливых овощей, которые кормят сами Полезное
Когда лучше играть свадьбу в 2026 году: советы астролога - всего несколько дней Полезное
«Нева Тревел» опережает сезон: путешествия по Петербургу по воде стартовали почти на две недели раньше Город
Чем интересен павильон «Три грации» в Павловске? Вопросы о Петербурге
Сбои в электронном дневнике СПб: Смольный назвал точный адрес

Опубликовано: 27 марта 2026 15:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Последние две недели в Северной столице наблюдаются сбои в работе электронного дневника.

В последние две недели в Санкт-Петербурге фиксируются перебои с электронным дневником. По данным Комитета по информатизации и связи, 18 марта на портале «Петербургское образование» возникли технические проблемы из-за фильтрации сетевых запросов.

Как уточнили в сообщении, специалисты быстро устранили неисправность. Сейчас возможны лишь кратковременные сбои, не носящие систематический характер.

В Смольном также посоветовали проверять адрес в браузере, если дневник не открывается: возможно, в закладках осталась старая ссылка.

Действующая версия доступна только по адресу https://dnevnik2.petersburgedu.ru/ — через официальный портал petersburgedu.ru в разделе «Электронный дневник». Предыдущая версия больше не работает.

Автор:
Юлия Аликова
