Сбои в электронном дневнике СПб: Смольный назвал точный адрес

В последние две недели в Санкт-Петербурге фиксируются перебои с электронным дневником. По данным Комитета по информатизации и связи, 18 марта на портале «Петербургское образование» возникли технические проблемы из-за фильтрации сетевых запросов.
Как уточнили в сообщении, специалисты быстро устранили неисправность. Сейчас возможны лишь кратковременные сбои, не носящие систематический характер.
В Смольном также посоветовали проверять адрес в браузере, если дневник не открывается: возможно, в закладках осталась старая ссылка.
Действующая версия доступна только по адресу https://dnevnik2.petersburgedu.ru/ — через официальный портал petersburgedu.ru в разделе «Электронный дневник». Предыдущая версия больше не работает.