Счёт пошёл на сотни: в Ленобласти на карантине 172 школьных класса

В Ленинградской области на карантин вынужденно ушли 172 класса в общеобразовательных учреждениях и 21 группа в детских садах. Этот шаг объясняется увеличением числа заболевших. О происходящем сообщили представители регионального комитета по вопросам образования.
В Санкт-Петербурге также наблюдается рост числа детей, заболевших гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией.
В образовательных учреждениях продолжают работать около 22,5 тысячи классов, где обучение не прекращалось. Особое внимание уделяется сотрудникам школ, поскольку они находятся в зоне риска из-за тесного контакта с детьми. Эти сведения привели в городском комитете по вопросам образования.