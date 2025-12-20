Городовой / Город / Счёт пошёл на сотни: в Ленобласти на карантине 172 школьных класса
Опубликовано: 20 декабря 2025 11:12
В связи с заболеваемостью гриппом временно приостановлена деятельность 21 группы в детских садах.

В Ленинградской области на карантин вынужденно ушли 172 класса в общеобразовательных учреждениях и 21 группа в детских садах. Этот шаг объясняется увеличением числа заболевших. О происходящем сообщили представители регионального комитета по вопросам образования.

В Санкт-Петербурге также наблюдается рост числа детей, заболевших гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией.

В образовательных учреждениях продолжают работать около 22,5 тысячи классов, где обучение не прекращалось. Особое внимание уделяется сотрудникам школ, поскольку они находятся в зоне риска из-за тесного контакта с детьми. Эти сведения привели в городском комитете по вопросам образования.

