Отсчёт пошёл: в Петербурге раскрыли, когда загудят экскаваторы Широтной магистрали
Отсчёт пошёл: в Петербурге раскрыли, когда загудят экскаваторы Широтной магистрали

Опубликовано: 13 ноября 2025 16:04
Строительство участка скоростной магистрали планируется начать в 2026 году.

Начать возведение Широтной магистрали скоростного движения в Санкт-Петербурге планируется в следующем году. О подготовке к подписанию крупного договора на выполнение работ сообщил «Интерфаксу» председатель городского инвестиционного комитета Иван Складчиков.

Основные участки дороги собираются вводить по частям, сдача объекта намечена на период с 2029 по 2031 год.

В рамках развития этого инфраструктурного проекта недавно согласовали проект новой транспортной развязки, соединяющей строящуюся магистраль с улицами Коммуны и Коллонтай.

Данный узел войдёт в четвёртый этап формирования дороги. Ожидается, что новая развязка улучшит связь между Невским и Красногвардейским районами города.

Автор:
Юлия Аликова
Город
