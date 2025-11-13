Отсчёт пошёл: в Петербурге раскрыли, когда загудят экскаваторы Широтной магистрали

Начать возведение Широтной магистрали скоростного движения в Санкт-Петербурге планируется в следующем году. О подготовке к подписанию крупного договора на выполнение работ сообщил «Интерфаксу» председатель городского инвестиционного комитета Иван Складчиков.
Основные участки дороги собираются вводить по частям, сдача объекта намечена на период с 2029 по 2031 год.
В рамках развития этого инфраструктурного проекта недавно согласовали проект новой транспортной развязки, соединяющей строящуюся магистраль с улицами Коммуны и Коллонтай.
Данный узел войдёт в четвёртый этап формирования дороги. Ожидается, что новая развязка улучшит связь между Невским и Красногвардейским районами города.