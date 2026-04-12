Сделайте так с луком перед посадкой: И он даст горы сочных мясистых плодов в сезон

Совет перед посадкой лука в почву.

С наступлением тепла большинство дачников высаживает в землю лук, это популярная культура, но если вы думаете, что знаете об уходе за ней всё, то можете и ошибаться.

В сезон посадки лука нередко атакует опасный вредитель, луковая муха. Она портит урожай, луковицы не дорастают до необходимого размера, зелень вянет.

На канале "Огород на даче" рассказывают, как можно избавиться от луковой мухи, необходимо соблюдать несколько правил при посадке в грунт.

Перед тем, как высадить лук, выдержим головки в растворе инсектицида, идеально подходит для этого фитоверм. Способ защищает от луковой мухи и других опасных вредителей, они и не подумают приблизиться к растениям.

При посадке в лунки добавить питательные вещества. Их содержат биогумус, горчичный жмых. Для отпугивания насекомых можно сыпануть в лунку песок, смешанный с берёзовым дёгтем. А вот навоз лучше не добавлять, он только приманит луковую муху.

Если вредитель после высадки в грунт всё равно завёлся, луку понадобятся дополнительные обработки. Приготовим для него настой золы или раствор дёгтя. Использовать будем при помощи опрыскивателя, стараясь попадать и на почву, и на стрелки лука.

Можно также опудрить грядки золой, это отпугнёт вредителя, а вам позволит получить шикарный урожай крупных сочных головок.

Для идеального результата стоит совмещать методы, а не выбирать какой-то один и следовать ему безоговорочно. В этот случае никакая луковая муху не сможет испортить ваш шикарный урожай.

