Творожная запеканка "Всего по 3": Блюдо круче, чем в детском саду - вкуснота за 30 минут

Творожная запеканка, пышная, как в детском саду, получается далеко не у каждой хозяйки. Нужно знать идеальные пропорции, чтобы блюдо получилось идеально воздушным.
На канале "Простые рецепты" рассказывают, как готовить вкусную запеканку с творогом, сохраняйте удачный способ.
Для приготовления пышной творожной запеканки берите:
- 600 г творога (3 стандартных пачки);
- 3 яйца;
- 3 ст. л. сахара;
- 3 ст. л. сметаны;
- 3 ст. л. манной крупы.
Способ приготовления вкусной творожной запеканки по шагам
- Яйца растираем с сахаром, должна получиться светлая однородная масса.
- Досыпаем к ней манную крупу, перемешиваем, оставляем на 15 минут, это нужно, чтобы манка набухла, именно она является гарантом пышности и воздушности запеканки.
- Выкладываем творог и сметану, вымешиваем ещё раз. Творожное тесто получится средней густоты.
- Форму для выпечки смазываем изнутри сливочным маслом, так запеканка не пригорит, её будет легко отделить от формы после приготовления.
- Выкладываем творожную массу в форму, разравниваем верх лопаткой, чтобы готовая запеканка получилась ровной, а не буграми.
- Духовой шкаф разогреваем заранее, температура нагрева - 180 градусов.
- Форму с запеканкой отправляем в духовку на 30 минут. Когда запеканка покрылась золотистой корочкой, она готова.
Готовую запеканку немного остужаем в форме, чтобы она уплотнилась, её удобно будет накладывать. К пышной творожной запеканке подадим варенье, сгущёнку или сметану. Это очень вкусное воздушное блюдо, его оценят и дети, и взрослые!
