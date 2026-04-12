Творожная запеканка "Всего по 3": Блюдо круче, чем в детском саду - вкуснота за 30 минут

Опубликовано: 12 апреля 2026 01:03
 Проверено редакцией
Рецепт приготовления вкусной запеканки.

Творожная запеканка, пышная, как в детском саду, получается далеко не у каждой хозяйки. Нужно знать идеальные пропорции, чтобы блюдо получилось идеально воздушным.

На канале "Простые рецепты" рассказывают, как готовить вкусную запеканку с творогом, сохраняйте удачный способ.

Для приготовления пышной творожной запеканки берите:

  • 600 г творога (3 стандартных пачки);
  • 3 яйца;
  • 3 ст. л. сахара;
  • 3 ст. л. сметаны;
  • 3 ст. л. манной крупы.

Способ приготовления вкусной творожной запеканки по шагам

  1. Яйца растираем с сахаром, должна получиться светлая однородная масса.
  2. Досыпаем к ней манную крупу, перемешиваем, оставляем на 15 минут, это нужно, чтобы манка набухла, именно она является гарантом пышности и воздушности запеканки.
  3. Выкладываем творог и сметану, вымешиваем ещё раз. Творожное тесто получится средней густоты.
  4. Форму для выпечки смазываем изнутри сливочным маслом, так запеканка не пригорит, её будет легко отделить от формы после приготовления.
  5. Выкладываем творожную массу в форму, разравниваем верх лопаткой, чтобы готовая запеканка получилась ровной, а не буграми.
  6. Духовой шкаф разогреваем заранее, температура нагрева - 180 градусов.
  7. Форму с запеканкой отправляем в духовку на 30 минут. Когда запеканка покрылась золотистой корочкой, она готова.

Готовую запеканку немного остужаем в форме, чтобы она уплотнилась, её удобно будет накладывать. К пышной творожной запеканке подадим варенье, сгущёнку или сметану. Это очень вкусное воздушное блюдо, его оценят и дети, и взрослые!

