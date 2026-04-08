Этот соус из укропа "взорвал" майские: гости забыли про шашлык — кетчуп и аджика в прошлом

Готовлю его к майским праздникам банками, и он всегда исчезает первым со стола. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Розовый баклажан".

Ингредиенты

укроп — 300 г, цедра лимона — с 1 шт., лимонный сок — от 1/2 лимона, дижонская горчица — 3 ст. л., чеснок — 2 зубчика, растительное масло — 3 ст. л.

Приготовление

Сначала я беру укроп. Стебли можно убрать или оставить по желанию. Нарезаю зелень крупно и отправляю в блендер.

С лимона снимаю цедру полностью, а затем выжимаю сок из половины. Всё добавляю к укропу.

Кладу дижонскую горчицу. Чеснок слегка придавливаю ножом, очищаю и тоже отправляю в блендер.

Вливаю растительное масло и пробиваю всё до однородной ароматной массы.

Готово! Соус получается яркий, свежий и очень насыщенный.

Такой соус отлично хранится в холодильнике несколько дней, а при желании его можно даже заморозить.

Примерное время приготовления: 5 минут

Ранее мы писали о том, как приготовить быстрый маринад для шашлыка из свинины.