"Звёзды мелькали, как светлячки": что рассказал Юрий Гагарин сразу после возвращения на Землю

О чем рассказал журналистам Юрий Гагарин, возвращаясь в Москву

12 апреля навсегда вошло в историю человечества как день, когда первый человек побывал в космосе. Космонавт номер 1, вернувшись из своего легендарного полета, дал интервью известному журналисту, писателю-натуралисту, члену Российского географического общества Василию Пескову. Его можно прочитать без сокращений на канале РГО.

Вошедшая в классику отечественной журналистики беседа состоялось на борту самолёта Ил-18, который доставлял космонавта в Москву. Накануне, 12 апреля 1961 года, Гагарин совершил полёт, навсегда изменивший историю человечества. Он провёл в космосе 108 минут, а СССР стал главной космической державой.

Как рассказывает Василий Песков, на борту самолета Гагарин выглядел бодрым и отдохнувшим. Лётчики Борис Бугаев и Пётр Воробьёв пригласили его в кабину пилотов. Космонавт с радостью согласился. Недалеко от Москвы к самолёту присоединились семь реактивных истребителей, чтобы сопровождать Гагарина. Увидев лётчиков, космонавт передал через радиста:

«Друзьям-лётчикам-истребителям. Горячий привет! Юрий Гагарин».

Когда Ил-18 пролетал над Москвой, внизу уже собрались тысячи людей с флагами и знамёнами. Самолёт приземлился во «Внуково», где его ждало «людское море». Перед посадкой Василий Песков успел задать главные вопросы.



В том памятном интервью Юрий Гагарин рассказал, какой предстает Земля из космоса, что "звёзды мелькали в иллюминаторе, как светлячки". Что думал о Земле и семье. Что в невесомости планшет и карандаш «уплывали». Как с Земли получил напоминание о том, что пора поесть. Перекусывал космонавт специальной едой, но и простого привычного хлеба тоже поел.

Гагарин любил музыку, и с Земли по его просьбе ему включали песни. Космонавт и сам любил петь. Когда пришло время возвращаться на Землю, когда над ним раскрылся парашют, он тоже пел:

«Родина слышит, Родина знает, где в облаках её сын пролетает».

Автор подчеркивает, что Родина действительно слышала своего звездного сына. За легендарным полетом тогда следил весь мир.

Прошли десятилетия, но до сих пор соотечественники гордятся подвигом Юрия Гагарина, а День космонавтики - один из любимых праздников россиян.

