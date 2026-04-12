А вы слышали?: 3 города в РФ с необычным названием - смеются даже местные

Россия - богатая страна с огромным количеством населённых пунктов. И если некоторые из них имеют величественное название, то над другими смеются даже местные.

На канале "Ленивый турист" рассказывают о городах в России, имеющих необычное смешное название.

Город "Бабушкин" имеет богатую историю, упоминания о населённом пункте датируются 18 веком. Находится он в Бурятии, и, что удивительно, никакого отношения к бабушкам не имеет. Название населённому пункту дали в честь известного революционера, Ивана Бабушкина, руководителя революционного движения в Сибири.

До этого населённый пункт назывался "Мысовский", статус города получил только в 1902 году. Ранее город был был основан как почтовая станция, далее развивался как крупный транспортный узел Траннсибирской магистрали.

Город "Дно" находится в Псковской области, своё начало взял с нескольких дворов, а потом разросся до достаточно крупного населённого пункта. Название город, вероятно, взял из-за своего расположения. В старом русском языке слово "дно" также обозначало "низменность".

Основан город при построенном паровозном депо, открытом в 1897 году, так называлась новая станция, а позднее такое же "имя" получил основанный рядом населённый пункт. Ранее Дно считался посёлком, а статус города заполучил только в 1925 году.

Город "Зима" уходит корнями в 18 век, находится он в Иркутской области. Можно подумать, что населённый пункт назван так из-за сурового климата, но это не так. Название образовано от слова "зэмэ", что с бурятского означает "провинность". Говорят, что народ, проживавший здесь, в чём-то провинился, и за населённым пунктом в итоге закрепилось такое необычное название.

Населённый пункт получил развитие во время строительства Транссибирской магистрали, статус города ему дали в 1922 году.

