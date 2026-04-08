Город, в котором бывал Пушкин: славится крепостью и пуховыми платками - что посмотреть и привезти отсюда

Российский город, который известен на всю страну своим производством

На реке Урал можно найти город, который сложно назвать старинным, ведь он был заложен в 1743 году. Однако от этого его ценность не становится меньше. Речь идет об Оренбурге. Этот город славится большим количеством достопримечательностей, а также производством пуховых платков.

История Оренбурга

Оренбург был основан на реке Урал в качестве города-крепости для защиты русских земель на юго-восточной границе. В XVIII-XIX веках он был центром Оренбургского казачьего войска. В 1833 году на территории города побывал Александр Пушкин, который собирал материалы о Пугачевском бунте.

В 1920-1925 годах Оренбург являлся столицей Киргизской АССР, после чего вошел в Средне-Волжский край. В 1938-1957 годах город назывался Чкалов.

В чем уникальность Оренбурга

На территории города уже долгое время производят оренбургские пуховые платки, которые изготавливаются из тонкой шерсти. Любой такой платок с легкостью пройдет через обручальное кольцо. Несмотря на тонкую шерсть, изделие обладает высокой теплоизоляцией. Это связано с особой породой коз.

Пух оренбургских коз тоньше и мягче ангорской шерсти, что делает платки нежными. Толщина пуха достигает всего 16-18 мкм, что делает его одним из самых тонких в мире.

Также на территории города можно увидеть множество интересных достопримечательностей.

Оренбургская крепость

Крепость была воздвинута в 1743 году Н. Татищевым. Именно эта цитадель смогла выдержать осаду во время крестьянского восстания под предводительством Е. Пугачева. События этих лет описал Пушкин в романе «Капитанская дочка». В середине XIX крепость утратила военное значение.

Мемориал Юрию Гагарину

Здесь расположен памятник не просто так. Именно в авиационном училище города обучался Юрий Гагарин, здесь формировался его характер.

Башня с курантами

Является одним из самых узнаваемых зданий Оренбурга. Работы по строительству было затянуты на 20 лет, поэтому они завершились только в 2013 году. О наступлении нового часа горожан предупреждает рефреном из песни «Оренбургский пуховый платок» и др.

Не забудьте посетить стелу «Европа-Азия», Елизаветинские ворота, Пожарную каланчу, Историко-архитектурный комплекс «Национальная деревня», Художественный музей, Частный музей Оренбургского пухового платка, Дом памяти.

Что привезти из Оренбурга

В качестве сувенира нужно обязательно приобрести пуховый платок или шаль. Также стоит обратить внимание на варежки, носки, местный мед, арбузный мед, изделия из яшмы.

Ранее портал «Городовой» рассказал, какой поселок стал домом для многих писателей.