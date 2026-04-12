Народные приметы на 13 апреля – что можно и нельзя делать в Ипатьев день

Церковь 13 апреля чтит память Святого Ипатия, епископа Гангрского. В народном календаре праздник известен под названием Ипатий Чудотворец.
Епископ Ипатий жил в IV веке и руководил христианской общиной в городе Гангра (территория современной Турции). Ипатий вошел в историю потому, что участвовал в первом Вселенском соборе, который прошел в 325 году в городе Никея.
Там собрались главные церковные деятели того времени, чтобы договориться об основах веры. Именно на этом соборе решили, как правильно вычислять дату Пасхи, и осудили арианство - одно из самых известных ложных учений тех лет.
На что обратить внимание в Ипатьев день
В народе 13 апреля считалось днем, когда просто необходимо навести порядок в доме. Наши предки верили: если оставить немытую посуду или грязную одежду - это к неприятностям.
А вот встать до рассвета, умыться чистой водой, побриться или подстричься считалось очень хорошей приметой. Так человек очищается и душой, и телом.
Также 13 апреля нельзя ссориться, ругаться или выносить конфликты на люди. Не стоит устраивать шумные гулянки или развлекаться, поскольку этот день располагает к тишине и спокойным делам, сообщают "Известия".
Какие приметы подскажет погода 13 апреля
Наши прадеды внимательно следили за природой в этот день и делали выводы на ближайшие месяцы. Вот самые главные приметы:
- если с утра моросит дождь - к дождливому и сырому лету;
- подул сильный ветер - скоро начнется ливень;
- солнце светит ярко - теплая погода продержится еще долго;
- из печной трубы дым поднимается ровным столбом вверх - к скорому потеплению;
- клен или береза начали активно выделять сок - тепло уже на пороге.
