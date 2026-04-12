Городовой / Полезное / Народные приметы на 13 апреля – что можно и нельзя делать в Ипатьев день
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Народные приметы на 13 апреля – что можно и нельзя делать в Ипатьев день

Опубликовано: 12 апреля 2026 04:10
 Проверено редакцией
legion-media
Народные приметы на 13 апреля

Церковь 13 апреля чтит память Святого Ипатия, епископа Гангрского. В народном календаре праздник известен под названием Ипатий Чудотворец.

Епископ Ипатий жил в IV веке и руководил христианской общиной в городе Гангра (территория современной Турции). Ипатий вошел в историю потому, что участвовал в первом Вселенском соборе, который прошел в 325 году в городе Никея.

Там собрались главные церковные деятели того времени, чтобы договориться об основах веры. Именно на этом соборе решили, как правильно вычислять дату Пасхи, и осудили арианство - одно из самых известных ложных учений тех лет.

На что обратить внимание в Ипатьев день

В народе 13 апреля считалось днем, когда просто необходимо навести порядок в доме. Наши предки верили: если оставить немытую посуду или грязную одежду - это к неприятностям.

legion-media
legion-media

А вот встать до рассвета, умыться чистой водой, побриться или подстричься считалось очень хорошей приметой. Так человек очищается и душой, и телом.

Также 13 апреля нельзя ссориться, ругаться или выносить конфликты на люди. Не стоит устраивать шумные гулянки или развлекаться, поскольку этот день располагает к тишине и спокойным делам, сообщают "Известия".

Какие приметы подскажет погода 13 апреля

Наши прадеды внимательно следили за природой в этот день и делали выводы на ближайшие месяцы. Вот самые главные приметы:

  • если с утра моросит дождь - к дождливому и сырому лету;
  • подул сильный ветер - скоро начнется ливень;
  • солнце светит ярко - теплая погода продержится еще долго;
  • из печной трубы дым поднимается ровным столбом вверх - к скорому потеплению;
  • клен или береза начали активно выделять сок - тепло уже на пороге.

Ранее "Городовой" рассказал про народные приметы и запреты на 12 апреля.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью