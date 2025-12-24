Городовой / Город / Секретное оружие Оливье: три простых совета, которые превратят любимый салат в кладезь пользы без потери вкуса
Опубликовано: 24 декабря 2025 13:19
Городовой ру

Специалисты поделились советами по приготовлению салата оливье с пониженным содержанием калорий и вредных компонентов.

В петербургском комитете здравоохранения рассказали, как сделать праздничное меню полезнее. Одним из элементов обновлённого стола назвали салат, обычно входящий в число главных традиционных блюд на Новый год. Специалисты предложили пример улучшенного варианта Оливье.

Жителям Петербурга советуют заменить варёную колбасу приготовленным на пару или запечённым куриным филе.

Вместо традиционного майонеза использовать нежирный йогурт или сметану. Кроме того, специалисты Минздрава страны советуют вносить в состав блюда дополнительные свежие овощи вроде пекинской капусты, яблока или свежего огурца.

В ведомстве подчёркивают важность меры в питании. Сообщается, что сам салат следует подавать небольшими порциями в качестве дополнения к основным блюдам.

Ранее в городских новостях упоминалось, что только один образец салата был признан полностью безопасным для здоровья в петербургских магазинах.

Автор:
Юлия Аликова
