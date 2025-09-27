Городовой / Общество / НДФЛ с пенсии в утиль: полный гид по платежам, которые пенсионеры могут не платить
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

НДФЛ с пенсии в утиль: полный гид по платежам, которые пенсионеры могут не платить

Опубликовано: 27 сентября 2025 12:30
льготы для пенсионеров
НДФЛ с пенсии в утиль: полный гид по платежам, которые пенсионеры могут не платить
globallookpress/Oksana Korol

Пенсионеры имеют право на ряд льгот и освобождений от платежей, которые могут существенно увеличить их реальный доход.

Пенсионерам положен вычет по налогу на имущество за один объект каждого вида.

Земельный налог может стать нулевым благодаря вычету с 6 соток. НДФЛ с пенсий не удерживается.

Льготы по ЖКХ

Списания ниже 15 250 рублей запрещены. Капремонт: предусмотрены скидки 50% для граждан старше 70 лет и 100% — для достигших 80 лет.

Бесплатные услуги

Доверенности на получение пенсий и пособий, а также оформление наследства, осуществляются без госпошлины.

Как пишет "Прайм", комиссии за оплату ЖКХ и обслуживание карты «Мир» отменены.

Транспорт, лекарства

Пенсионерам предоставляются льготы на проезд и субсидированные авиабилеты. Лекарства и препараты при стационарном лечении — бесплатно.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏 1
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».