НДФЛ с пенсии в утиль: полный гид по платежам, которые пенсионеры могут не платить

Пенсионерам положен вычет по налогу на имущество за один объект каждого вида.
Земельный налог может стать нулевым благодаря вычету с 6 соток. НДФЛ с пенсий не удерживается.
Льготы по ЖКХ
Списания ниже 15 250 рублей запрещены. Капремонт: предусмотрены скидки 50% для граждан старше 70 лет и 100% — для достигших 80 лет.
Бесплатные услуги
Доверенности на получение пенсий и пособий, а также оформление наследства, осуществляются без госпошлины.
Как пишет "Прайм", комиссии за оплату ЖКХ и обслуживание карты «Мир» отменены.
Транспорт, лекарства
Пенсионерам предоставляются льготы на проезд и субсидированные авиабилеты. Лекарства и препараты при стационарном лечении — бесплатно.