Городовой / Город / Опасный лес: приозерские спасатели вызволили из снежного плена лыжницу
Опасный лес: приозерские спасатели вызволили из снежного плена лыжницу

Опубликовано: 10 января 2026 18:17
 Проверено редакцией
Опасный лес: приозерские спасатели вызволили из снежного плена лыжницу
Опасный лес: приозерские спасатели вызволили из снежного плена лыжницу
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В районе поселка Орехово пропала женщина, заблудившаяся на местности.

Вечером 9 января специалисты поисково-спасательного отряда получили сообщение о женщине, которая заблудилась вблизи поселка Орехово.

Сотрудники службы нашли лыжницу и сопроводили ее к выходу из леса. После оказания необходимой помощи женщина решила не обращаться к медицинским работникам.

В аварийно-спасательной службе Ленинградской области объяснили, что это уже второй подобный случай за последние сутки.

Представители организации сообщили, что за прошедший день спасателям дважды приходилось помогать людям, потерявшимся на природе. Незадолго до этого информация об ином инциденте также появлялась в новостях.

Ранее поступало сообщение, что рыбак оказался в сложной ситуации на акватории Ладожского озера, не сумев самостоятельно выбраться на берег.

В обоих случаях участникам происшествий понадобилась помощь поисково-спасательной службы. Сотрудники подразделения оперативно отреагировали на вызовы и помогли потерявшимся вернуться в безопасное место.

Автор:
Юлия Аликова
Город
