Во Фрунзенском районе скорая мчалась спасать, но сама попала в беду: что произошло на дороге

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошла авария, в которой участвовал автомобиль скорой помощи, сообщает 78.ru.
Случай зарегистрирован на перекрёстке Дунайского проспекта и Будапештской улицы. На месте происшествия работают четыре кареты скорой.
Подробности произошедшего пока уточняются. Официальных заявлений от ГИБДД города на данный момент не поступало. Информация о возможных пострадавших не опубликована.
Ранее сообщалось о другой аварии: на автодороге между Зуево и Новой Ладогой погиб один человек и пятеро получили травмы. Новые сведения о состоянии пострадавших не приводятся.
В социальных сетях появились сообщения очевидцев об увеличении числа аварий за последние дни.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».