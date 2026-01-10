Городовой / Город / Во Фрунзенском районе скорая мчалась спасать, но сама попала в беду: что произошло на дороге
Во Фрунзенском районе скорая мчалась спасать, но сама попала в беду: что произошло на дороге

Опубликовано: 10 января 2026 17:54
 Проверено редакцией
Во Фрунзенском районе скорая мчалась спасать, но сама попала в беду: что произошло на дороге
Во Фрунзенском районе скорая мчалась спасать, но сама попала в беду: что произошло на дороге
На пересечении Дунайского проспекта и Будапештской улицы произошёл инцидент.

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошла авария, в которой участвовал автомобиль скорой помощи, сообщает 78.ru.

Случай зарегистрирован на перекрёстке Дунайского проспекта и Будапештской улицы. На месте происшествия работают четыре кареты скорой.

Подробности произошедшего пока уточняются. Официальных заявлений от ГИБДД города на данный момент не поступало. Информация о возможных пострадавших не опубликована.

Ранее сообщалось о другой аварии: на автодороге между Зуево и Новой Ладогой погиб один человек и пятеро получили травмы. Новые сведения о состоянии пострадавших не приводятся.

В социальных сетях появились сообщения очевидцев об увеличении числа аварий за последние дни.

Автор:
Юлия Аликова
Город
