Ваши соседи уже сеют: почему нельзя ждать марта, если хотите богатый урожай

Хотя за окном еще лежат сугробы и ощущаются полноценные морозы, у многих дачников и огородников “чешутся” руки в преддверии нового сельскохозяйственного сезона.

Когда все профилактические мероприятия на участке завершены, инвентарь обновлен, а схемы посадок на грядках и клумбах детально проработаны, наступает время для первого, самого ответственного этапа — посева семян на рассаду.

“Долгодумающие” культуры: зачем сеять зимой

Не стоит удивляться, но существуют такие “долго думающие” культуры — с длительным периодом прорастания и/или вегетации, а также позднеспелые сорта, семена которых следует высевать уже в феврале, а то и в январе.

Причина кроется в их биологических особенностях. Любые молодые растеньица к моменту высадки в теплицу или открытый грунт должны быть не только здоровы, но и достаточно развиты, чтобы успешно прижиться и адаптироваться на новом месте.

Некоторым культурам на это требуется гораздо больше времени и сил, чем другим. К ним относятся также растения с семенами в очень плотной оболочке и те, что требуют предпосевной стратификации.

Как отмечает эксперт, в январе на рассаду высевают те цветы (однолетние или многолетние), у которых период от появления всходов до начала цветения превышает 130 дней. Из овощей же под ранний посев попадают семена самых позднеспелых сортов.

Условие успеха: дополнительное освещение

Ранний посев становится оправданным и в том случае, если планируется выращивание культур в квартире — в горшечной/контейнерной культуре или в отапливаемой теплице. Если эти планы существуют, дачникам следует незамедлительно приступать к работе.

Однако существует критическое условие для таких ранних работ:

“Помните, что в любом случае при такой ранней посадке подавляющему большинству проклюнувшихся маленьких растений придется обеспечивать дополнительное освещение, т.к. зимний день очень короток”.

При отсутствии специальных ламп для досвечивания начинать сеять любые культуры на рассаду следует не ранее середины марта.

Овощной авангард: что сажать в январе

Для тех, кто готов обеспечить дополнительный свет, январь открывает сезон для следующих овощных культур:

Лук-порей поздних сортов

Корневой сельдерей

Перец овощной и острый поздних сортов

Баклажаны поздних сортов

Цветочные первопроходцы: однолетники и многолетники января

Январь также идеален для старта цветочных культур — как однолетников, так и многолетников, выращиваемых в местном климате как однолетние.

Список включает: Эустома (лизиантус), Вербена гибридная, Гвоздика садовая (Шабо), Меконопсис Шелдона, Крестовник изящный, Молочай многоцветковый, Гелениум осенний, Кальцеолярия морщинистая, Колокольчик карпатский, Гайлардия остистая, Эхинацея пурпурная и Катарантус.

Среди многолетников, требующих раннего внимания, выделяются Лаванда, Аквилегия (водосбор), Пеларгония зональная (окаймленная) и Бегония.

Февраль: продолжение старта

Февраль предлагает чуть более широкий, но все еще ранний ассортимент, как для овощей, так и для цветов:

Овощи: Баклажаны среднепоздних и поздних сортов, Томаты среднепоздних и поздних сортов, Перец овощной и острый среднепоздних и поздних сортов, а также Земляника садовая и Лук репчатый.

Цветы (Однолетники): Дельфиниум гибридный (живокость), Петуния, Львиный зев (антирринум), Лобелия эринус и Бальзамин садовый (недотрога бальзаминовая).

Цветы (Многолетники): Анютины глазки (виола), Маргаритка, Примула садовая, Гелиотроп перуанский, Люпин и Хризантема корейская.

Таким образом, если стремление к “посадкам” настолько велико, что не терпится дождаться тепла, январь и февраль предоставляют реальный шанс заложить основу пышного цветения и богатого урожая следующего сезона.

Главное — дисциплина в уходе и своевременное обеспечение рассады нужным количеством света.

