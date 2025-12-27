Невидимый класс обслуживания «Сапсана»: что говорят пассажиры о загадочном отсеке в 10-м вагоне

Вся правда о самом спорном классе в скоростном поезде России.

Высокоскоростное движение между столицами России немыслимо без «Сапсана», но даже среди его хорошо известных классов обслуживания существует малоизвестный — Комфорт-класс.

Этот отсек, расположенный всего в восьми креслах, представляет собой любопытную ценовую и пространственную нишу, доступную лишь самым осведомленным или самым спонтанным путешественникам.

Восемь мест между кабиной и семьей

Комфорт-класс — это небольшой отсек, расположенный сразу за кабиной машиниста в 10-м вагоне. В отличие от привычных компоновок, здесь всего восемь мест, оформленных по схеме 2+1.

Изначально это пространство предназначалось для пассажиров с детьми.

После модернизации поездов, начавшейся в 2019 году, большая часть вагона была отдана под семейный класс, а оставшаяся часть была преобразована в Комфорт — нечто, позиционируемое как промежуточный вариант между «экономом» и «бизнесом».

Важно отметить: этот эксклюзивный класс доступен лишь в части «Сапсанов» — тех, что прошли обновление интерьера.

Лотерея последнего часа

Главная особенность, не позволяющая Комфорт-классу стать популярным среди планирующих заранее, — это момент открытия продаж билетов. Они поступают в продажу лишь за несколько часов до отправления поезда.

“Таким образом, сюда попадают только любители спонтанных поездок”.

Этот факт может стать преимуществом для тех, кто принимает решение о поездке в последний момент.

Например, сообщается о случае, когда человеку понадобилось уехать из Петербурга в девять утра, и уже в пять утра все восемь мест в этом классе были доступны к покупке. К моменту отправления, разумеется, все они были раскуплены.

Особенности расположения и оснащения

В зависимости от направления движения меняется и ориентация кресел. При следовании в Москву места развернуты по ходу движения, находясь сразу за рабочей кабиной.

Если же вагон следует в Петербург, он становится хвостовым, и места оказываются развернуты «против хода».

Кресла в этом классе соответствуют уровню бизнес-класса — они значительно удобнее стандартного «эконома». Спинка откидывается на “приличный угол”, предусмотрены розетки и столики.

Однако цена ниже, чем в “бизнесе”, что обусловлено двумя факторами: упрощенным набором питания (сэндвич, батончик и напиток) и исключением из стоимости посещения бизнес-зала.

Тишина, шум и питание

У этого класса есть своя особенность в плане удобств:

“Своего” туалета здесь нет — необходимо пройти через “семейный” класс, предназначенный для пассажиров с детьми. Однако любителей тишины утешает то, что “детский” класс отделен двумя дверями, что обеспечивает некоторую звукоизоляцию от шума.

Сразу после старта проводник предлагает базовый набор питания, но при желании дополнительную еду или сувениры можно заказать через медиацентр.

Каждое кресло оборудовано розеткой и одним телевизором на отсек, который выводит справочную информацию и видео о движении поезда, позволяя наблюдать за происходящим “как будто из кабины машиниста”.

Мнения пассажиров: дилемма комфорта

Несмотря на название, мнения о классе разделились. Стабильность качества «Сапсана», отмечаемая многими, распространяется и здесь. Однако пассажиры высказывают критику относительно шума и позиционирования.

Опыт поездки в Москву ночью породил жалобу:

“Каждые 2-3 минуты машинист дает сигнал. То басовитый, то тонкий, писклявый. Но оба очень громкие. По крайней мере за всю ночь мне не удалось даже сомкнуть глаз. Вот и весь комфорт…”

Другие пассажиры отмечают, что именно сюда направляются семьи:

“Туда покупают билеты именно люди с детьми. Так что если кто-то хочет “тихого уединения”, должна разочаровать - вы поедете с орущими младенцами и пеленальным столиком под носом”.

Кроме того, отмечается “сомнительный комфорт” расположения “вперед спиной”.

"Какой идиот назвал этот класс "комфорт"? Кто нибудь пытался прокатиться в нем "с комфортом"?"

В то же время, некоторые считают его выгодной альтернативой, например, по сравнению с другими скоростными поездами.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.