Выбрасывайте старые повербанки: главный рычаг ускорения — всего одна кнопка, которую вы игнорировали

Как зарядить телефон до 100% в 2 раза быстрее, не покупая новую зарядку

В современном мире, когда смартфон является продолжением рабочего инструмента и личной жизни, критически низкий заряд батареи вызывает панику.

Однако для того, чтобы ускорить процесс пополнения энергии, не всегда требуется приобретение новых, более мощных зарядок или внешних аккумуляторов. Достаточно грамотно использовать те функции и условия, которые уже предоставляет само устройство.

Отключение связи — главный рычаг ускорения

Первое и наиболее эффективное средство, доступное каждому пользователю, — это активация режима полета.

“При его включении телефон перестает тратить энергию на поиск сети, Wi-Fi и Bluetooth”, — пишет Татьяна Сидорова в журнале «Профиль».

Вся поступающая мощность направляется исключительно на аккумулятор. В результате, “весь поступающий ток уходит непосредственно на заряд батареи, а не на фоновую работу модулей связи”.

Если же полная изоляция от мира неприемлема, существует менее радикальная, но действенная альтернатива. Пользователю рекомендуется “полное отключение интернета, Bluetooth и геолокации”.

Эти фоновые процессы продолжают потреблять ресурсы даже при заблокированном дисплее, замедляя процесс зарядки.

Дисплей — главный энергопожиратель

Второй по значимости потребитель энергии, который следует контролировать, — это экран. Активный дисплей остается “одним из самых энергоемких компонентов смартфона”.

Поэтому во время подключения к сети его лучше не просто заблокировать, но и избегать включения без острой необходимости. Чем дольше экран остается выключенным, тем быстрее происходит накопление заряда.

Температурный режим — защита от самоограничения

Скорость зарядки напрямую зависит от температурного режима работы устройства. Необходимо обеспечить “зарядку телефона лучше при комнатной температуре, не накрывая его и не оставляя на солнце или рядом с источниками тепла”.

Перегрев — это сигнал для внутренней системы смартфона, которая автоматически ограничивает подачу энергии, чтобы избежать повреждения аккумулятора. Это защитное ограничение существенно замедляет процесс.

Чистота разъема и парадокс последних процентов

Многие пользователи не уделяют внимания физическому состоянию портов. Однако “порт USB и кабель тоже влияют на скорость”. Загрязненный разъем ухудшает контакт, что приводит к замедлению передачи тока.

Аккуратная и бережная очистка, например, “сухой деревянной зубочисткой иногда дает неожиданный эффект”, восстанавливая оптимальное соединение.

Наконец, стоит учитывать особенность самого процесса накопления энергии. Существует закон убывающей скорости:

“чем ниже уровень заряда, тем быстрее он пополняется”.

Специалисты советуют: если время ограничено, лучше провести быструю подпитку.

“Если времени мало, лучше зарядить телефон до 50–60%, чем пытаться «добить» батарею до 100% — последние проценты всегда набираются медленнее”.

Этот принцип позволяет получить максимум энергии за минимальное время.

