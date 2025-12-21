Легенда о поваре: что на самом деле было в тарелке Швейка — остатки капусты или венгерская паприка

Почему килька не вошла в меню Швейка, а гуляш стал символом?

Ярослав Гашек, колоритный сатирик и участник анархистских движений, создал персонажа, ставшего символом чешской стойкости и иронии.

В романе о похождениях бравого солдата Швейка еда играет роль не просто бытового элемента, но и важного психологического якоря. В мире военного хаоса и чиновничьего абсурда пища становится возвращением к стабильности, к человеческому.

“Да я уже давно признан идиотом, — спокойно сказал Швейк и потянулся за пивом. — Но к пиву подают отличные шкварки!”

Сегединский гуляш — горячее сердце Чехии

Среди гастрономических упоминаний в романе особое место занимает сегединский гуляш. Это сытное блюдо, представляющее собой рагу из свинины и квашеной капусты с кисло-сладким вкусом, является квинтэссенцией чешской кухни.

Происхождение блюда овеяно легендами: его связывают как с венгерским городом Сегед, знаменитым паприкой, так и с журналистом Йожефом Секеи, который якобы смешал остатки тушеной капусты и мяса.

Слово «гуляш» (gulyás) переводится как «пастух», что указывает на первоначальную форму блюда — суп, приготовленный на открытом огне. Со временем оно трансформировалось в более густое рагу — перкёльт.

В романе Гашека это блюдо подчеркивает стремление героя к нормальной, сытой жизни, даже будучи втянутым в военную машину. Гуляш часто подается с кнедликами и, разумеется, пивом — идеальный набор для возвращения к земле после марша.

Шкварки и пиво: философия простого человека

Чешская трапеза немыслима без шкварок — обжаренных до хруста кусочков сала. Этот продукт идеально дополняет пиво, являясь, по сути, идеальной закуской для трактирного быта, который так любил Швейк.

“В трактире «У чаши» Швейк с умилением смотрел, как блестят шкварки на чёрном хлебе. — Вот ведь что важно в жизни — чтобы шкварки были хрустящие!”

Шкварки — это еда «маленького человека», простая радость, доступная каждому, независимо от звания. Приготовить их несложно: достаточно томить нарезанное сало на слабом огне до полного вытапливания жира и хруста.

И хотя с точки зрения диетологии это спорный продукт, для Гашека он служил символом подлинности.

Возвращение к человеческому: еда как броня

Гашек мастерски использует сцены приема пищи для контраста между абсурдностью войны и стабильностью бытовых привычек. Еда выступает как форма сопротивления.

Когда ситуация кажется безвыходной, Швейк вспоминает о необходимости поесть.

“Швейк снял ранец, откуда вынул полбатона хлеба, ветчину и бутылку пива. — Сами понимаете, — сказал он, — в поход надо идти не на голодный желудок”.

Эта простая забота о провианте демонстрирует его внутреннюю целостность, которая не разрушается ни хаосом, ни армейской рутиной.

Где «встретить» атмосферу Швейка сегодня

Хотя Гашека не стало в 1923 году, оставив роман незавершенным, образ Швейка живет не только на страницах книг. Его дух можно почувствовать в заведениях, которые сохранили аутентичность чешской кухни.

Рестораны и пабы, стилизованные под старину, предлагают “те самые блюда: гуляш, колено, кнедлики, пиво с пеной и шкварки”.

Кроме того, фигура героя увековечена и в бронзе. Бронзовый памятник Швейку, созданный скульптором А.С. Чаркиным, установлен в Петербурге — на Балканской площади, недалеко от станции метро Купчино.

Это — неожиданный, но очень точный маркер столичного настроения в Северной столице. Памятник, установленный на постаменте в виде бочки, напоминает о том, что даже в самой нелепой ситуации можно найти повод для улыбки.

