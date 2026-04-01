Секреты сталинской семьи: дневники Киры Аллилуевой в «Смольном»

Писатель Ирина Дешкова обнаружила рукописи среди личных вещей Киры Аллилуевой-Политковской, с которой дружила много лет.

Сегодня дневники племянницы Сталина поступили в коллекцию Государственного историко-мемориального музея «Смольный».

Писательница Ирина Дешкова нашла эти рукописи среди вещей Киры Аллилуевой-Политковской, своей давней подруги, и передала их музею вместе с украшениями, аудиокассетами с голосом Киры Павловны и фотографиями.

Выбор музея «Смольный» объясняется тем, что он специализируется на сборе материалов о родственниках Сталина, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Цитата директора

Как подчеркнула Татьяна Конышева, исполняющая обязанности директора музея, это новая глава в истории семьи: личные воспоминания и голоса прошлого.

Презентация книги

Ирина Дешкова представила в «Смольном» книгу «Кируся. Племянница Сталина» — повествование от первого лица, основанное на дневниках.

Она отметила: Кира знала быт Сталина как дядюшки, включая его пристрастие к дыне с солью и варёной луковице — детали, показывающие его человеческий облик.

Кира Аллилуева-Политковская (1919–2009) пережила ключевые события XX века и описывала в мемуарах Сталина, Ленина, Кирова, Берию, Гагарина, Высоцкого и других.