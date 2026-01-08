Городовой / Город / Сессии сдвинут, а каникулы под вопросом: что ждать студентам от нового учебного года
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Двухэтажное метро в Петербурге, бесплатный трамвай и сани за 15 000: самый странный общественный транспорт России Общество
«С капустой»: петербуржцы объяснили, почему не будут есть шаверму по московскому ГОСТу Город
Ты говоришь как москвич: 7 названий улиц Петербурга, на которых горят все, кто выдает себя за местных Город
Целый город у алтаря: более 200 тысяч верующих пришли на рождественские службы в Петербурге Город
Минимальное пособие по уходу за ребёнком призвали повысить: сколько семей это на самом деле выручит Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Здоровье Праздники История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт Полезное

Сессии сдвинут, а каникулы под вопросом: что ждать студентам от нового учебного года

Опубликовано: 8 января 2026 17:00
 Проверено редакцией
Сессии сдвинут, а каникулы под вопросом: что ждать студентам от нового учебного года
Сессии сдвинут, а каникулы под вопросом: что ждать студентам от нового учебного года
Городовой ру

Зимние каникулы для всех курсов пройдут с 26 января по 1 февраля.

Университеты вправе самостоятельно выбирать даты начала и окончания зимних каникул, а также период проведения экзаменационной сессии для студентов.

Такое право закрепляется в их внутренних нормативных документах, подтверждает Минобрнауки России, сообщает РИА Новости.

«Сроки проведения промежуточной аттестации и график студенческих каникул определяются учебным планом образовательной организации высшего образования на основании локальных нормативных актов», — сообщили в Министерстве.

Следовательно, конкретные календарные рамки определяются каждой образовательной организацией отдельно.

В Российском государственном гуманитарном университете для студентов очного отделения экзамены этой зимой состоятся с 12 января по 24 февраля. Каникулы для всех курсов намечены на период с 26 января по 1 февраля.

Ранее сообщалось, что власти планируют увеличить перечень вузов, в которых предоставляются льготы многодетным семьям.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью