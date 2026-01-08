Сессии сдвинут, а каникулы под вопросом: что ждать студентам от нового учебного года

Университеты вправе самостоятельно выбирать даты начала и окончания зимних каникул, а также период проведения экзаменационной сессии для студентов.
Такое право закрепляется в их внутренних нормативных документах, подтверждает Минобрнауки России, сообщает РИА Новости.
«Сроки проведения промежуточной аттестации и график студенческих каникул определяются учебным планом образовательной организации высшего образования на основании локальных нормативных актов», — сообщили в Министерстве.
Следовательно, конкретные календарные рамки определяются каждой образовательной организацией отдельно.
В Российском государственном гуманитарном университете для студентов очного отделения экзамены этой зимой состоятся с 12 января по 24 февраля. Каникулы для всех курсов намечены на период с 26 января по 1 февраля.
Ранее сообщалось, что власти планируют увеличить перечень вузов, в которых предоставляются льготы многодетным семьям.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».