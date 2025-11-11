Сессия подождёт: Петербург отдаёт по 100 тысяч беременным студенткам: кто в числе счастливиц и как получить

Новости по теме

Кому и как теперь помогут с ипотекой: Петербург уточнил порядок выплат семьям с детьми

Перейти

Ипотека станет легче: многодетным семьям в Петербурге дадут 550 тысяч на погашение кредита

Перейти

Пенсию выплатят в другие даты: как получить выплаты вовремя и не остаться без денег на майские

Перейти

Пенсионеров с ипотекой в Петербурге планируют освободить от кредитных выплат: но есть условие

Перейти

Немедленно погасите ипотеку: когда банк может требовать от петербуржцев полную выплату долга досрочно

Перейти