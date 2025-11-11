Городовой / Город / Сессия подождёт: Петербург отдаёт по 100 тысяч беременным студенткам: кто в числе счастливиц и как получить
Сессия подождёт: Петербург отдаёт по 100 тысяч беременным студенткам: кто в числе счастливиц и как получить

Опубликовано: 11 ноября 2025 10:28
В Санкт-Петербурге студенткам, ожидающим ребёнка, предоставят единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.

Женщины, которые обучаются в вузах на очной форме и ожидают ребёнка, могут рассчитывать на поддержку от города. Им предоставят единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей при условии, что на учёт по беременности они встанут до наступления 12-й недели.

Об этом рассказала председатель комитета по социальной политике Елена Фидрикова, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Помимо городской выплаты, существует ряд льгот на федеральном уровне для будущих матерей.

Например, молодые женщины в возрасте от 19 до 24 лет, которые родили ребёнка, имеют право получить пособие единовременно — сумма составляет 72 тысячи рублей.

Узнать о всех действующих программах можно на сайте Социального фонда.

“Я советую внимательно ознакомиться с перечнем государственной поддержки на портале Социального фонда России,”

— отметила Елена Фидрикова.

Ранее сообщалось, что для многодетных семей в Петербурге также предусмотрена помощь: часть долга по ипотеке могут погасить за счёт специальных программ. Максимальная сумма такого погашения достигает 1 миллиона рублей.

Юлия Аликова
