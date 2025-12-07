Городовой / Город / Сестрорецк как неожиданный привал: редкая краснозобая гагара передохнула на перелёте
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Общество Спорт

Сестрорецк как неожиданный привал: редкая краснозобая гагара передохнула на перелёте

Опубликовано: 7 декабря 2025 12:54
Гагара преимущественно обитает на воде, где охотится, выходя на сушу главным образом для отдыха.

В районе Сестрорецка заметили редкого гостя — красношею гагару, относящуюся к водоплавающим птицам и считающуюся самой небольшой среди всех видов гагар. О появлении этой птицы сообщил биолог Павел Глазков, опубликовав наблюдение в своём канале в социальной сети «Каждой твари по паре».

Красношею гагару легко узнать по характерному пятну ржавого оттенка на горле, давшему её видовое название, а специфические звуки «га-га-гагарррра», которые она издаёт на лету, легли в основу родового наименования. Для всех гагар характерен длинный и узкий клюв, а у этого вида его форма ещё и слегка приподнята. Эти птицы появляются в окрестностях Петербурга исключительно во время сезонных миграций: весной и осенью.

По словам орнитолога, выбор гагары неслучаен: «Птица неслучайно остановилась именно в этом месте Финского залива. Судя по многочисленным поплавкам рыболовных снастей, здесь много рыбы, а это основная добыча гагары», — отметил Глазков.

Большая часть жизни этой птицы проходит в воде, где она занимается поиском рыбы, выходя на берег лишь в редких случаях для отдыха. Расположение коротких ног, находящихся далеко за центром тела, делает гагару неуклюжей на суше, однако такая особенность строения позволяет ей прекрасно нырять. К вечеру гагара переместилась ближе к открытым водам и, совершив разбег по поверхности, взмыла в небо под закатными лучами.

«К вечеру гагара переместилась на открытую воду залива и в закатном свете, совершив разбег по воде, улетела. Возможно, гостья покинула нас уже до весны», — добавил Павел Глазков.

Автор:
Юлия Аликова
Город
