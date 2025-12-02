Городовой / Город / Сетевые сказители под крылом Эрмитажа: музей собирает братство авторов о культуре
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Общество Спорт

Опубликовано: 2 декабря 2025 15:30
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Государственный Эрмитаж представил новую программу, ориентированную на создателей интернет-контента.

В Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге приступают к реализации специальной программы, рассчитанной на интернет-авторов. Блогерам предстоит создать собственный медиапроект, посвящённый музею. Новая инициатива уже официально анонсирована в пресс-службе учреждения.

Проект «Эрмитажный блогер» предназначен для активного взаимодействия с создателями цифрового контента, интересующимися культурой и искусством.

Организаторы ожидают, что участники не только выдвинут креативные идеи, но и смогут воплотить задумки на практике. При этом возможно проведение съёмок не только в главном комплексе, но и в филиалах музея, расположенных в других городах России.

Победитель конкурса получит особый статус — ему предоставят возможность освещать мероприятия Эрмитажа и создавать уникальный материал о жизни музея.

Звание «эрмитажного блогера» позволит эксклюзивно работать с контентом и делиться им с широкой аудиторией. Это станет новым опытом как для самого автора, так и для музейного сообщества.

Недавно в Эрмитаже организовали праздничную акцию — здесь зажгли так называемую «Ёлку Мира».

Елка украшена изделиями ручной работы, каждое из которых посвящено известным архитекторам Санкт-Петербурга и их произведениям. Тем самым музей поддержал традицию популяризации культурного наследия города.

Автор:
Юлия Аликова
Город
