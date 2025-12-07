Северный лёд против дубайской жары: петербуржец одержал победу в бою на чемпионате мира по боксу

6 декабря на мировом первенстве по боксу, проходящем в Дубае, Всеволод Шумков одержал победу в весовой категории до 60 кг. Его соперником стал представитель Зимбабве по имени Мандленкоси Марусенга. О результатах поединка рассказали в пресс-службе Федерации бокса России.
Российский спортсмен признался, что немного волновался перед выходом на ринг. В разговоре со СМИ он отметил, что в начале боя предпочёл не спешить и оценивал обстановку. Шумков также выразил признательность за поддержку болельщиков из России.
— Если честно, это очень подбадривало. Поэтому хотелось показать красивый бокс, — признался Шумков.
Всеволод Шумков родился 27 октября 2001 года в Каменске-Уральском Свердловской области. Сейчас он живёт в Петербурге и представляет команду Северной столицы на всероссийских соревнованиях. Ранее спортсмен становился чемпионом Европы и четырежды выигрывал национальное первенство.