Городовой / Город / Северный лёд против дубайской жары: петербуржец одержал победу в бою на чемпионате мира по боксу
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Мечты о чуде отложены: «Зенит» без суеты обыграл «Акрон» — 2:0 Город
Не только шары на Стрелке: что объединяет Казанский собор, Царское Село и одну гранитную легенду Город
Гигантская очередь в Эрмитаж: что происходит у дверей музея Город
Три часа до Выборга: почему финский вокзал сбежал из-под Петербурга Общество
Кирпичи дороже клавиатур: в Петербурге теперь самые большие зарплаты у строителей Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Северный лёд против дубайской жары: петербуржец одержал победу в бою на чемпионате мира по боксу

Опубликовано: 7 декабря 2025 11:33
Северный лёд против дубайской жары: петербуржец одержал победу в бою на чемпионате мира по боксу
Северный лёд против дубайской жары: петербуржец одержал победу в бою на чемпионате мира по боксу
Городовой ру

Соперником российского спортсмена на соревнованиях стал атлет из Зимбабве Мандленкоси Марусенга.

6 декабря на мировом первенстве по боксу, проходящем в Дубае, Всеволод Шумков одержал победу в весовой категории до 60 кг. Его соперником стал представитель Зимбабве по имени Мандленкоси Марусенга. О результатах поединка рассказали в пресс-службе Федерации бокса России.

Российский спортсмен признался, что немного волновался перед выходом на ринг. В разговоре со СМИ он отметил, что в начале боя предпочёл не спешить и оценивал обстановку. Шумков также выразил признательность за поддержку болельщиков из России.

— Если честно, это очень подбадривало. Поэтому хотелось показать красивый бокс, — признался Шумков.

Всеволод Шумков родился 27 октября 2001 года в Каменске-Уральском Свердловской области. Сейчас он живёт в Петербурге и представляет команду Северной столицы на всероссийских соревнованиях. Ранее спортсмен становился чемпионом Европы и четырежды выигрывал национальное первенство.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью