Восхитительный ленивый медовик: без лишних хлопот и раскатки коржей – просто и очень вкусно Полезное
Пропавшая на 5 лет женщина найдена среди мусора в захламлённой квартире петербургской пенсионерки Город
Шоколадный чизкейк за 15 минут: нежный и сочный десерт на скорую руку – проще не бывает Полезное
2 ст. ложки в грунт – и рассада крепче оловянных солдатиков: не труха, а бриллиант чистой воды Полезное
Забудьте про сухость: начиняю картошку салом — и получаю сочную вкуснятину Полезное
Североатлантический вихрь принесёт облака, дожди и тёплую погоду в Петербург

Опубликовано: 25 марта 2026 16:30
 Проверено редакцией
Североатлантический вихрь принесёт облака, дожди и тёплую погоду в Петербург
Североатлантический вихрь принесёт облака, дожди и тёплую погоду в Петербург
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Температура воздуха останется выше климатической нормы.

25 марта Северная столица попала под воздействие североатлантического циклона. Ожидается облачная погода с локальными осадками в виде дождя и порывами ветра, при этом температура воздуха превысит норму, отметил Михаил Леус.

Центр циклона смещается на запад Скандинавии, принося в Петербург плотные облачные массы. Днём в городе будет +11…+13°C, в Ленинградской области +9…+14°C (местами до +6°C), ветер юго-западный 5–10 м/с. Давление упадёт до 747 мм рт. ст., что ниже обычного.

В четверг, 26 марта, возможны кратковременные дожди. Ночью температура составит +6…+8°C, днём +11…+13°C.

Автор:
Юлия Аликова
