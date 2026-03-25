Североатлантический вихрь принесёт облака, дожди и тёплую погоду в Петербург

25 марта Северная столица попала под воздействие североатлантического циклона. Ожидается облачная погода с локальными осадками в виде дождя и порывами ветра, при этом температура воздуха превысит норму, отметил Михаил Леус.
Центр циклона смещается на запад Скандинавии, принося в Петербург плотные облачные массы. Днём в городе будет +11…+13°C, в Ленинградской области +9…+14°C (местами до +6°C), ветер юго-западный 5–10 м/с. Давление упадёт до 747 мм рт. ст., что ниже обычного.
В четверг, 26 марта, возможны кратковременные дожди. Ночью температура составит +6…+8°C, днём +11…+13°C.