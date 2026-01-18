Вместо омлета — шакшука: я тру помидоры через терку, а не режу — вот мой секрет, чтобы блюдо было солнечным и сытным

Существуют кулинарные шедевры, чью прелесть невозможно описать словами — их нужно пробовать, пока они источают жар. Шакшука — именно такое блюдо.

Этот завтрак, или стремительный ужин, обладает поразительной способностью оставаться горячим, словно сохраняя энергию момента своего создания.

“Как это вкусно объяснить не могу, нет слов, лучше попробуйте сами и оцените”, — гласит вердикт тех, кто хоть раз готовил это солнечное кушанье.

Скорость и сытность — главные козыри

Одно из неоспоримых преимуществ шакшуки — ее быстрота приготовления. Это идеальный вариант, когда требуется подать что-то сытное, вкусное и не требующее многочасового ожидания.

Если блюдо готовится на завтрак, оно идеально сочетается с хлебом или лепешкой. Однако автор рецепта отмечает и универсальность:

“если готовлю на ужин, подаю со спагетти”.

Эта адаптивность делает шакшуку незаменимой в кулинарной книге для занятых людей.

Основа: Томатная симфония

Для создания этой вкусовой феерии требуется минимальный набор, сфокусированный вокруг спелых помидоров.

Рецепт предписывает использование 4-5 яиц и 5-6 свежих томатов. Луковицы (2 шт.), чеснок (2 зубчика), болгарский перец (1 шт.) и набор специй завершают список ингредиентов.

Процесс начинается с подготовки овощей.

“2 больших луковицы разрежем кубиком и порежем кубиком 1 болгарский перец”.

Но главный секрет заключен в обработке помидоров:

“Берем свежие помидоры 5-6шт. разрежем каждую на пополам. Берем одну половинку и держась за шкурку натрем на крупной терке”.

Шкурку, оставшуюся после натирания, необходимо удалить. Зимой же, когда свежие овощи дорожают, есть проверенная замена:

“Зимой вместо свежих помидор я добавляю томаты в собственном соку”.

Создание горячей подушки

Далее следует этап обжарки. На сковороду наливается растительное масло — около 4 столовых ложек. Сначала обжаривается лук до “полупрозрачности”, после чего к нему присоединяется болгарский перец, и все вместе томится еще около двух минут.

Затем вводится томатная основа. Влитые натертые помидоры тушатся до тех пор, пока овощи не станут мягкими, а лишняя жидкость не испарится. На этом этапе в основу вводятся ароматы:

“пропустим 2 зубчика чеснока через пресс для чеснока, добавляем соль, черный перец и перемешиваем”.

Момент истины — яйца и спагетти

Наконец, наступает кульминация — введение яиц. Аккуратно разбиваются 4-5 яиц, с обязательным условием:

“Так, чтобы желток остался целым”.

Блюдо жарится всего 3-4 минуты, пока белок не схватится. Именно эта короткая термическая обработка гарантирует, что блюдо будет подано “с пылу с жару”.

Если шакшука готовится к ужину, то процесс варки гарнира синхронизируется с жаркой яиц:

“Если блюдо готовлю к ужину одновременно за это время отвариваю спагетти в подсоленной воде”.

Завершающий штрих — щедрая порция свежей зелени. Подача должна быть немедленной, чтобы сохранить тот самый эффект, ради которого и создано это блюдо:

“Посыпаем готовую шакшуку свежей зеленью и нужно сразу подавать к столу с пылу с жару”.

