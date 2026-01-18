Вместо омлета — шакшука: я тру помидоры через терку, а не режу — вот мой секрет, чтобы блюдо было солнечным и сытным

Существуют кулинарные шедевры, чью прелесть невозможно описать словами — их нужно пробовать, пока они источают жар. Шакшука — именно такое блюдо.
Этот завтрак, или стремительный ужин, обладает поразительной способностью оставаться горячим, словно сохраняя энергию момента своего создания.
“Как это вкусно объяснить не могу, нет слов, лучше попробуйте сами и оцените”, — гласит вердикт тех, кто хоть раз готовил это солнечное кушанье.
Скорость и сытность — главные козыри
Одно из неоспоримых преимуществ шакшуки — ее быстрота приготовления. Это идеальный вариант, когда требуется подать что-то сытное, вкусное и не требующее многочасового ожидания.
Если блюдо готовится на завтрак, оно идеально сочетается с хлебом или лепешкой. Однако автор рецепта отмечает и универсальность:
“если готовлю на ужин, подаю со спагетти”.
Эта адаптивность делает шакшуку незаменимой в кулинарной книге для занятых людей.
Основа: Томатная симфония
Для создания этой вкусовой феерии требуется минимальный набор, сфокусированный вокруг спелых помидоров.
Рецепт предписывает использование 4-5 яиц и 5-6 свежих томатов. Луковицы (2 шт.), чеснок (2 зубчика), болгарский перец (1 шт.) и набор специй завершают список ингредиентов.
Процесс начинается с подготовки овощей.
“2 больших луковицы разрежем кубиком и порежем кубиком 1 болгарский перец”.
Но главный секрет заключен в обработке помидоров:
“Берем свежие помидоры 5-6шт. разрежем каждую на пополам. Берем одну половинку и держась за шкурку натрем на крупной терке”.
Шкурку, оставшуюся после натирания, необходимо удалить. Зимой же, когда свежие овощи дорожают, есть проверенная замена:
“Зимой вместо свежих помидор я добавляю томаты в собственном соку”.
Создание горячей подушки
Далее следует этап обжарки. На сковороду наливается растительное масло — около 4 столовых ложек. Сначала обжаривается лук до “полупрозрачности”, после чего к нему присоединяется болгарский перец, и все вместе томится еще около двух минут.
Затем вводится томатная основа. Влитые натертые помидоры тушатся до тех пор, пока овощи не станут мягкими, а лишняя жидкость не испарится. На этом этапе в основу вводятся ароматы:
“пропустим 2 зубчика чеснока через пресс для чеснока, добавляем соль, черный перец и перемешиваем”.
Момент истины — яйца и спагетти
Наконец, наступает кульминация — введение яиц. Аккуратно разбиваются 4-5 яиц, с обязательным условием:
“Так, чтобы желток остался целым”.
Блюдо жарится всего 3-4 минуты, пока белок не схватится. Именно эта короткая термическая обработка гарантирует, что блюдо будет подано “с пылу с жару”.
Если шакшука готовится к ужину, то процесс варки гарнира синхронизируется с жаркой яиц:
“Если блюдо готовлю к ужину одновременно за это время отвариваю спагетти в подсоленной воде”.
Завершающий штрих — щедрая порция свежей зелени. Подача должна быть немедленной, чтобы сохранить тот самый эффект, ради которого и создано это блюдо:
“Посыпаем готовую шакшуку свежей зеленью и нужно сразу подавать к столу с пылу с жару”.
