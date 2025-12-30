«Пустующая кукурузина»: злые отзывы петербуржцев о символе города, который не видно из центра

Стоит ли визит в петербургский гигант тех же денег, что и московский?

Санкт-Петербург уже давно обзавелся доминантой, бросающей вызов традиционной архитектуре города — “Лахта-Центр”.

Как самое высокое здание не только в России, но и во всей Европе, оно неизбежно вызывает сравнения с московскими небоскребами. Однако стоит ли этот визит на головокружительную высоту тех же средств, что и поездка в “Москва-Сити”?

Логистика окраины и высокая стоимость входа

Начало визита в “Лахта-Центр” — это испытание на терпение. Как признала москвичка, добираться сюда на общественном транспорте не слишком удобно:

“от метро далековато, да и по пути вас не ждут уютные дорожки”.

Вокруг башни, которая пока является первой реализованной частью грандиозного проекта, царит суета. Ощущения от окружения вызывают ассоциации с московскими транспортными артериями:

“Почувствовала себя там прямо как на Третьем транспортном кольце в Москве”.

Стоимость билета — 2 300 рублей с человека, что лишь немногим уступает московским смотровым площадкам. Билеты необходимо приобретать заранее, поскольку посещение организовано группами.

“Мы брали за день до визита — и оказалось, что в дневное время доступны были по одному билету в разные группы”.

Группы ограничены 15 посетителями и отправляются каждые 10 минут, что требует от гостей пунктуальности, чтобы не отстать от своего временного слота.

Экскурсия: от макета к головокружительным видам

Экскурсия длится около часа и начинается с погружения в историю проекта. Сначала посетителям демонстрируют макет всего кластера, а затем рассказывают об “особенностях строительства небоскрёба”.

Подъем на лифте на 83-й этаж проходит со скоростью до 4 м/с. Хотя экскурсоводы предупреждают о возможном закладывании ушей, по ощущениям лифт показался медленнее, чем в столичных высотках.

На 83-м этаже открывается панорама города, захватывающая дух своей архитектурной чистотой. Затем стеклянные лифты доставляют на самый верх — 86-й этаж. Здесь раскрывается одна из архитектурных тайн:

“На технических этажах (куда могут попасть только сотрудники, обслуживающие башню) — есть архитектурная композиция «Ангел‑хранитель Санкт‑Петербурга», прямо как на Дворцовой площади!”

Вишенка на торте: почтовый привет из облаков

Одной из самых приятных особенностей визита стала интерактивная часть на 86-м этаже — зона «Почты России».

“Каждому выдают открытку, которую можно отправить по почте в любую точку России и даже в другие страны”.

Эта возможность отправить личное послание прямо из самого высокого здания Европы добавляет эмоциональной ценности посещению, контрастируя с московской традицией угощать гостей “безлимитным мороженым и шоколадом”.

Правда, как признаются местные, открытки из Лахты редко доходят до адресата.

Архитектура, которая удивляет больше панорамы

Несмотря на ясную погоду, сами виды, по мнению автора отзыва, не произвели столь сильного впечатления, возможно, из-за частого посещения московских высоток. Однако восхищение вызывает само здание.

“Но вот что меня действительно удивило, так это сама архитектура «Лахты»: это так современно, но при этом с питерским шармом”.

Здание намеренно спроектировано как отсылка к морской истории города, напоминающей “корпус корабля”. Отмечается, что “каждый этаж поворачивается почти на 1∘ относительно оси, создавая эффект закручивания”.

Голос петербуржцев: критика расположения

Впрочем, далеко не все жители Северной столицы разделяют восторг от этого символа города. Критика часто направлена на его местоположение и общую концепцию.

“Петербург интересен своим историческим центром, а не спальными районами, среди которых находится эта башня”.

Некоторые считают:

“смысл подниматься на такую высоту за такие деньжища, если оттуда толком ничего не видно?”.

Остро стоит и вопрос парковок:

“Как принято в «Газпроме», о гномиках никто не подумал. Парковок нет, сотрудники и гости паркуются во дворах ближайших домов”.

А кто-то сравнивает Лахту с мировыми гигантами, такими как Бурдж-Халифа:

“эта пустующая кукурузина на окраине города — точно не достопримечательность”.

