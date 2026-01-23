Городовой / Город / Шаверма-золотая жила: почему питерские продавцы теперь богаче молодых айтишников
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ледовое испытание: как городской транспорт Петербурга встречает морозную атаку Город
Откуда отправляется «Сапсан» из Москвы в Санкт-Петербург? Вопросы о Петербурге
«Ваниш» пост сдал, молоко выводит пятна сильно быстрее: даже на окрашенной вином белой блузке Полезное
Бабушкин опыт — это не шутки: натер лист — и комары не подлетают! Стоит копейки, а пользы как от целой аптеки Полезное
Сколько стоит вечер вне дома: петербуржцы раскрыли неожиданные секреты своих гастрономических трат Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Шаверма-золотая жила: почему питерские продавцы теперь богаче молодых айтишников

Опубликовано: 23 января 2026 09:30
 Проверено редакцией
Шаверма-золотая жила: почему питерские продавцы теперь богаче молодых айтишников
Шаверма-золотая жила: почему питерские продавцы теперь богаче молодых айтишников
Городовой ру

В Санкт-Петербурге специалисты, занятые приготовлением шаурмы, начали получать больше. По данным "Авито Работа", в 2025 году средняя зарплата в этом сегменте выросла на 13%, достигнув 96 077 рублей ежемесячно. Таким образом, увеличение доходов оказалось заметным для работников фастфуда города.

В число лидеров по оплате труда входит Москва, где средняя сумма ежемесячных выплат составляет 113 524 рубля. Это на 29% больше по сравнению с прошлым годом. Московская область поднялась на вторую позицию — тут специалисты по шаурме могут рассчитывать на 104 923 рубля, что на четверть выше прошлогодних значений.

К числу регионов с наиболее высокими доходами подключились также Ростовская область (90 329 рублей, прирост на 12%) и Свердловская область (80 538 рублей, плюс 20%).

Заработки сотрудников рассчитывались, исходя из диапазона, который предлагают работодатели. В заведениях быстрого питания распространены сменные графики, например, два дня работы — два выходных, или иные варианты с возможностью выбрать утренние либо вечерние часы.

  • Москва — 113 524 рубля (рост 29%)
  • Московская область — 104 923 рубля (плюс 24%)
  • Санкт-Петербург — 96 077 рублей (рост 13%)
  • Ростовская область — 90 329 рублей (плюс 12%)
  • Свердловская область — 80 538 рублей (рост 20%)

Руководитель направления «Рабочие и линейные профессии» сервиса «Авито Работа» Андрей Кучеренков рассказал о растущей востребованности сотрудников неуправленческого звена в крупных городах. В его словах:

«Появляется всё больший спрос на работников в сфере быстрой и доступной еды: кафе, павильонов и киосков».

По его наблюдениям, наибольшая интенсивность роста зарплат происходит в мегаполисах, где заведения общепита конкурируют между собой за персонал. В то же время многие регионы также отмечают прирост вакансий.

Аналитики зафиксировали, что во Владимирской области, а также в Красноярском и Алтайском краях в 2025 году количество приглашений на работу увеличилось на 87%, 85% и 81% соответственно. Это говорит о том, что формат быстрой еды становится важной частью регионального рынка труда.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью