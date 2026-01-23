Шаверма-золотая жила: почему питерские продавцы теперь богаче молодых айтишников

В Санкт-Петербурге специалисты, занятые приготовлением шаурмы, начали получать больше. По данным "Авито Работа", в 2025 году средняя зарплата в этом сегменте выросла на 13%, достигнув 96 077 рублей ежемесячно. Таким образом, увеличение доходов оказалось заметным для работников фастфуда города.

В число лидеров по оплате труда входит Москва, где средняя сумма ежемесячных выплат составляет 113 524 рубля. Это на 29% больше по сравнению с прошлым годом. Московская область поднялась на вторую позицию — тут специалисты по шаурме могут рассчитывать на 104 923 рубля, что на четверть выше прошлогодних значений.

К числу регионов с наиболее высокими доходами подключились также Ростовская область (90 329 рублей, прирост на 12%) и Свердловская область (80 538 рублей, плюс 20%).

Заработки сотрудников рассчитывались, исходя из диапазона, который предлагают работодатели. В заведениях быстрого питания распространены сменные графики, например, два дня работы — два выходных, или иные варианты с возможностью выбрать утренние либо вечерние часы.

Москва — 113 524 рубля (рост 29%)

Московская область — 104 923 рубля (плюс 24%)

Санкт-Петербург — 96 077 рублей (рост 13%)

Ростовская область — 90 329 рублей (плюс 12%)

Свердловская область — 80 538 рублей (рост 20%)

Руководитель направления «Рабочие и линейные профессии» сервиса «Авито Работа» Андрей Кучеренков рассказал о растущей востребованности сотрудников неуправленческого звена в крупных городах. В его словах:

«Появляется всё больший спрос на работников в сфере быстрой и доступной еды: кафе, павильонов и киосков».

По его наблюдениям, наибольшая интенсивность роста зарплат происходит в мегаполисах, где заведения общепита конкурируют между собой за персонал. В то же время многие регионы также отмечают прирост вакансий.

Аналитики зафиксировали, что во Владимирской области, а также в Красноярском и Алтайском краях в 2025 году количество приглашений на работу увеличилось на 87%, 85% и 81% соответственно. Это говорит о том, что формат быстрой еды становится важной частью регионального рынка труда.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».