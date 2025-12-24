Городовой / Город / «Схема Долиной» не сработала: в Петербурге суд выселил из квартиры бывшую собственницу
«Схема Долиной» не сработала: в Петербурге суд выселил из квартиры бывшую собственницу

Опубликовано: 24 декабря 2025 08:45
Global Look Press / Pogiba Aleksandra / news.ru

Петербургский суд повторно принял решение в пользу граждан, приобретавших жильё по так называемой «схеме Долиной».

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга суд постановил, что пожилая жительница должна покинуть проданное ею жильё. Помимо этого, решено взыскать с неё сумму в 300 тысяч рублей.

Такой вердикт связан с уже завершённой сделкой, которую пенсионерка пыталась оспорить.

Женщина подала иск с просьбой признать заключённый в декабре 2023 года договор недействительным.

Она пояснила, что была обманута, а полученные от продажи квартиры 7 миллионов рублей перевела на счёт, полагая, что действует в интересах силового ведомства, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

О мотивах поступков она заявила спустя несколько месяцев, когда, по её словам, осознала влияние мошенников.

Покупатель жильё уже приобрел, и через суд добивалась выселения бывшей хозяйки, а также выплаты задолженности за пользование квартирой с декабря прошлого года по ноябрь 2025 года.

Судебная инстанция выяснила, что сделка была совершена добровольно, и женщина подписывала документы осознанно. В иске о признании сделки недействительной суд отказал.

В то же время требования со стороны новой владелицы удовлетворены: пенсионерка обязана покинуть квартиру и выплатить долг в размере 300 тысяч рублей.

Таким образом, решение о выселении и взыскании было вынесено в пользу покупательницы. Представители судов сообщают, что гражданка осознавала последствия заключённого соглашения и действовала по своей воле.

Юлия Аликова
