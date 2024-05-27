Шесть привычек, которые мигом выдают русского туриста за границей

Иногда, чтобы выяснить, из какой страны приехали туристы, не обязательно слышать язык, на котором они общаются. Зачастую лучше слов говорят определенные привычки и внешний вид. Вот шесть признаков, которые выдают россиян на отдыхе.

Нарядная одежда

Русские женщины зачастую везут с собой довольно много вещей. Так что, помимо купальника и пары футболок, в чемодане запросто можно обнаружить и цветастые платья, и даже каблуки. Именно по таким броским нарядам иностранцы чаще всего и узнают туристов.

К слову, у мужчин тоже есть излюбленный предмет гардероба, который выдает их корни. И это — массивная цепочка, которую часто носят вместе с расстегнутой рубашкой.

Большая косметичка

Дамы не ограничиваются одним лишь гардеробом, поэтому частенько везут с собой еще и кучу косметики. Нередко это вызывает проблемы при прохождении осмотра — многие из флакончиков даже заставляют выбрасывать.

Чтобы избежать неприятностей, старайтесь подходить к сбору чемодана разумно. Возьмите только то, что вам точно пригодится. Например, без большой палетки теней можно обойтись, взяв один, наиболее универсальный для вас оттенок. А кремы, шампуни и гели стоит перелить в миниатюрные флаконы, чтобы сэкономить место.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Перекус в дорогу

Многие россияне привыкли брать с собой перекус из дома. У туристов часто можно обнаружить в дорожной сумке бутерброды, чайные пакетики и различные сладости. Ничего плохого в этом нет, особенно, если вы не везете с собой жирные и особо пахучие продукты. Просто это всего лишь одна из особенностей, по которой россиян узнают иностранцы.

Полотенце и тапочки

Русские туристы предусмотрительны во всем. Они предпочитают брать с собой тапочки и полотенца, даже если курорт предусматривает их наличие в номере. При этом многие не прочь прихватить с собой гостиничные атрибуты при выселении из отеля.

Пленка для багажа

Иностранцы, как правило, пользуются этой услугой в аэропорту. А вот многие россияне заранее оборачивают чемодан самостоятельно, чтобы защитить как его содержимое, так и внешнюю часть.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Большой запас лекарств

Аптечку собирает с собой каждый путешественник, но русские к этому вопросу подходят гораздо ответственнее. У многих отдыхающих в аптечке найдутся препараты на все случаи жизни. И это вовсе не повод для насмешек — лучше перестраховаться, чем в панике искать нужное лекарство в незнакомой стране. К тому же, многие из них еще и не выдают без рецепта, пишет портал «‎Тонкости туризма».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru