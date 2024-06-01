Шесть привычек россиян, которые раздражают турков: на отдыхе лучше так не делать

Турки являются весьма гостеприимным народом и всегда рады туристам из России. При этом местные не скрывают, что некоторые привычки и особенности россиян вызывают у них недоумение. Вот шесть черт, которые очень не нравятся туркам в наших соотечественниках.

Постоянные жалобы

Турки регулярно оказываются в рейтингах самых патриотичных наций. Они очень любят свою страну и хвалят ее при каждой возможности. Поэтому они считают очень странной привычку россиян постоянно жаловаться на плохие дороги, высокие цены и прочие неудобства.

Привычка переедать

В Турции россияне считаются одной из самых образованных и культурных наций. Но когда турки видят российских туристов, которые переедают в отелях и злоупотребляют спиртным, у них возникает диссонанс. Отсутствие чувства меры каждый раз удивляет местных.

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Неаккуратность

Эту черту часто называют работники отелей. Они отмечают, что после выезда в номере может оставаться очень много мусора, а полотенца и вовсе могут валяться прямо на грязном полу.

Отдельная проблема — шумные и непослушные дети, которые ломают все на своем пути. Особенно часто это происходит в детских развлекательных центрах — там малыши ломают игрушки или пачкают стены.

Строгость к детям

Несмотря на все проделки, турки все равно очень любят детей. Даже к малышам туристов они относятся с особой теплотой — всегда улыбаются, а еще постоянно тянутся обнять их или подержать за ручку. Поэтому они часто недоумевают, когда видят строгих российских родителей, способных накричать на свое чадо или даже шлепнуть его.

Спешка

Многие отдыхающие привыкли вставать с утра пораньше, чтобы успеть на завтрак, затем на экскурсию, после — на шопинг и позагорать. Постоянная суета очень удивляет турков: они считают, что на отдыхе нужно расслабиться и замедлиться, не пытаясь занять чем-то каждую свободную секунду. Пожалуй, им сложно понять тех, кто не имеет постоянного доступа к морю и хочет насладиться ограниченным временем здесь сполна.

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Пренебрегают дресс-кодом

Часто сотрудники отелей и общественных заведений отмечают, что россияне любят заявиться в шортах или парео, хотя в самом ресторане может действовать дресс-код. Также местные отмечают, что некоторые мужчины любят расхаживать по магазинам в одних плавках.

Чтобы избежать недопонимания, лучше все же следовать установленным правилам. А вот на пляже можно ходить как душе угодно. Но, разумеется, в рамках приличия, пишет портал «‎Тонкости туризма».

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