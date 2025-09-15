«Сокращенный день в субботу»: как повлияет на россиян переход на шестидневку

С 27 октября по 1 ноября россиянам предстоит работать в условиях шестидневной рабочей недели перед празднованием Дня народного единства.
"Суббота, 1 ноября, в соответствии со статьей 95 ТК РФ, является сокращенным рабочим днем", — сообщила юрист Дарья Ерзина в беседе с РИА Новости.
Для кого не действует
"Перенос выходных дней не распространяется на организации с непрерывным циклом работы, экстренные службы и ежедневно обслуживающие население", — объяснила Ерзина.
Для сотрудников этих предприятий праздничные дни могут оставаться рабочими, но оплачиваться в повышенном размере.