«Сокращенный день в субботу»: как повлияет на россиян переход на шестидневку

Опубликовано: 15 сентября 2025 21:32
праздничные рабочие дни
«Сокращенный день в субботу»: как повлияет на россиян переход на шестидневку
globallookpress/Nikolay Gyngazov

Выходные окажутся для многих недоступными.

С 27 октября по 1 ноября россиянам предстоит работать в условиях шестидневной рабочей недели перед празднованием Дня народного единства.

"Суббота, 1 ноября, в соответствии со статьей 95 ТК РФ, является сокращенным рабочим днем", — сообщила юрист Дарья Ерзина в беседе с РИА Новости.

Для кого не действует

"Перенос выходных дней не распространяется на организации с непрерывным циклом работы, экстренные службы и ежедневно обслуживающие население", — объяснила Ерзина.

Для сотрудников этих предприятий праздничные дни могут оставаться рабочими, но оплачиваться в повышенном размере.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
