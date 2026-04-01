Шиномонтаж в Петербурге подорожал на треть: сколько стоит «переобуть» машину в Северной столице

В марте средняя стоимость услуг шиномонтажа в Санкт-Петербурге достигла 3116 рублей, это на 31% превышает показатель прошлой весны.
Количество чеков на одно место шиномонтажа выросло на 30% по сравнению с прошлым годом — такие данные собраны с касс «Эвотор», сообщает "ДП".
Данные «Чек Индекс»
Аналитический центр «Платформа ОФД» фиксирует схожие тенденции: в первой половине марта средний чек шиномонтажа составил 3690 рублей (+9% к прошлому году), а число транзакций увеличилось на 10%.
Средний чек автомойки вырос до 1530 рублей (+5%), с приростом покупок на 9%. Цена одной шины для легкового авто поднялась незначительно — до 7906 рублей (+3%).
Причины роста цен
Дмитрий Баранов из УК «Финам Менеджмент» связывает удорожание с ростом затрат сервисов на аренду, электричество, оборудование и материалы, а также с необходимостью удерживать специалистов за счет повышения зарплат.
Автовладельцы все чаще выбирают шины и диски R17–R21, что изначально дороже. Эксперт отмечает: застройка промзон сокращает места под шиномонтаж, усиливая конкуренцию за аренду и ее стоимость.
Мнение Ильи Плисова
Замгендиректора «ЕвроАвто» и член Союза автосервисов Илья Плисов указывает, что в Москве и Петербурге цены на СТО растут на 10–15% ежегодно, и даже «уличные» шиномонтажи в этом году скорректировали тарифы.
Спрос на хранение шин снизился: цена выросла на 56% до 3667 рублей, но чеков стало на 6% меньше («Эвотор»). Эта услуга часто субсидируется как маркетинговый ход для лояльности клиентов.