Шнитт‑лук - драгоценность грядки: блестит фиолетовым, охраняет от гусениц, прогоняет тоску, как злой дух

Как вырастить фиолетовое золото огорода

Шнитт-лук - скромный труженик, которого многие незаслуженно обходят вниманием. Его нежные перья лезут из земли одними из первых, а фиолетовые цветы превращают обычную грядку в настоящую клумбу. В одной культуре сошлись и красота, и польза.

Агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова назвала 6 причин, почему он нужен в каждом огороде.

Ими можно украшать дорожки, бордюры или альпийские горки. Срезанные соцветия долго стоят в вазе и даже годятся для сухих букетов. Пчелы, шмели и другие полезные букашки слетаются на его запах, попутно опыляя все вокруг. Посадите его рядом с овощами или ягодами - урожай сразу скажет спасибо. Один раз посеяли - и он будет кормить вас 4–6 лет. Кустики плотные, их легко делить и рассаживать. Болезней не боится, дожди и ветры ему нипочем. Хорошо растет даже в Сибири. Его запах терпеть не могут тля, гусеницы и прочие вредители. Посадите шнитт-лук рядом с капустой, морковкой или клубникой - он их отпугнет, а соседям расти не помешает. Экологично и бесплатно. Отрастает быстро, даже после ночных похолоданий. Осенью дает свежую зелень, когда другие уже завяли. За эту стойкость его особенно любят в холодных регионах и горах. В его зелени куча витаминов (А, С, К, группа В) и минералов (калий, железо, магний). Используйте в супы, омлеты, мясо.

Советы агронома

"Сейте на солнце, в легкую землю. Поливайте умеренно. После цветения обрезайте соцветия. Раз в несколько лет делите куст"; "В тени будет бледным и жидким. Если не обрезать старые шапки - силы уйдут в семена. А если срезать всю зелень под ноль - куст ослабнет. Оставляйте 2–3 см пера", - сообщила Давыдова.

