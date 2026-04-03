Опрыскиваю этой смесью каучуконосный фикус — и он разрастается до невиданных размеров: кустится только так

Каучуконосный фикус ценят за крупные плотные листья, но со временем он часто вытягивается вверх и оголяется снизу. Автор Дзен-канала "Ваш цветок" рассказал о приёмах, которые помогут сделать ваш фикус ветвистым.
Питание — основа роста
Для наращивания зелёной массы фикусу необходим азот. Если нет готовых удобрений, подойдёт простой раствор: чайная ложка нашатырного спирта на 5 литров воды. Полив проводят сразу после приготовления. Такая подкормка быстро запускает рост листьев.
Дополнительно можно использовать янтарную кислоту — она стимулирует обменные процессы. Раствор готовят из расчёта 1 таблетка на 1 литр воды и применяют для опрыскивания раз в две недели.
Обрезка, без которой не будет кустистости
Главная ошибка — срезать только верхушку. В этом случае просыпается одна почка, и фикус даёт единственный боковой побег. Чтобы добиться густоты, нужно действовать решительнее: удаляют 5-6 верхних междоузлий. Чем ниже выполнен срез, тем больше новых побегов сформируется. Оптимальное время для процедуры — конец зимы или начало весны.
Наклон ствола как способ запустить рост
Ещё один эффективный приём — изменение положения растения. Ствол аккуратно наклоняют и фиксируют. В таком положении верхушечная почка теряет доминирование, а активизируются боковые. После появления новых побегов растение возвращают в исходное положение.
