Опрыскиваю этой смесью каучуконосный фикус — и он разрастается до невиданных размеров: кустится только так
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Опрыскиваю этой смесью каучуконосный фикус — и он разрастается до невиданных размеров: кустится только так

Опубликовано: 3 апреля 2026 16:46
 Проверено редакцией
Городовой ру
Эти приёмы позволяют за короткое время превратить вытянутое растение в густой куст.

Каучуконосный фикус ценят за крупные плотные листья, но со временем он часто вытягивается вверх и оголяется снизу. Автор Дзен-канала "Ваш цветок" рассказал о приёмах, которые помогут сделать ваш фикус ветвистым.

Питание — основа роста

Для наращивания зелёной массы фикусу необходим азот. Если нет готовых удобрений, подойдёт простой раствор: чайная ложка нашатырного спирта на 5 литров воды. Полив проводят сразу после приготовления. Такая подкормка быстро запускает рост листьев.
Дополнительно можно использовать янтарную кислоту — она стимулирует обменные процессы. Раствор готовят из расчёта 1 таблетка на 1 литр воды и применяют для опрыскивания раз в две недели.

Обрезка, без которой не будет кустистости

Главная ошибка — срезать только верхушку. В этом случае просыпается одна почка, и фикус даёт единственный боковой побег. Чтобы добиться густоты, нужно действовать решительнее: удаляют 5-6 верхних междоузлий. Чем ниже выполнен срез, тем больше новых побегов сформируется. Оптимальное время для процедуры — конец зимы или начало весны.

Наклон ствола как способ запустить рост

Ещё один эффективный приём — изменение положения растения. Ствол аккуратно наклоняют и фиксируют. В таком положении верхушечная почка теряет доминирование, а активизируются боковые. После появления новых побегов растение возвращают в исходное положение.

Ранее мы писали о том, что спасает фикус Бенджамина от проплешин и листопада.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью