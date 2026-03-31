Фикусу Бенджамина в начале апреля - обязательно: 1 таблетка спасет от проплешин и листопада, эффект на весь год

Фикус - одно из самых распространенных комнатных растений, которое часто можно увидеть в жилых помещениях и в офисах. Особенно популярна разновидность Бенджамина, благодаря своей неприхотливости и способности хорошо расти при минимальном уходе. Тем не менее, чтобы растение сохраняло привлекательный внешний вид и оставалось здоровым, ему необходимо полноценное питание. Регулярное внесение удобрений способствует поддержанию его декоративных качеств и активизирует рост. Никотиновая кислота - один из таких стимуляторов считает эксперт блога "Советы выпускницы ТСХА" Ксения Давыдова.
Польза никотиновой кислоты (витамина B3) для фикуса Бенджамина
Вещество играет важную роль в жизненных процессах растения. Оно участвует в фотосинтезе, дыхании и синтезе белков, что делает его ценным помощником для цветоводов. При правильном применении никотиновая кислота способствует ускорению роста, повышению устойчивости к различным заболеваниям и вредителям.
Важно отметить, что никотиновая кислота не является полноценным удобрением, поскольку не содержит основных питательных элементов, таких как азот, фосфор и калий. Вместо этого она выступает как стимулятор, который помогает растению эффективнее усваивать необходимые вещества из почвы. Поэтому ее рекомендуется использовать вместе с другими подкормками для достижения наилучшего результата.
Приготовление концентрата
При приготовлении раствора с никотиновой кислотой следует строго соблюдать дозировку. Обычно для полива комнатных растений применяют концентрацию от 0,01 до 0,05%, что соответствует 10–50 мг вещества на литр воды. Если используется форма в таблетках, то 1 таблетку, содержащую 50 мг никотиновой кислоты, необходимо растворить в 1 литре жидкости. Вносить стимулятор эксперт рекомендует под корень или по листу один раз в 2 недели.
