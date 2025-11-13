«Швейцария» под Петербургом: Радоновые озера, которые лечили моряков и вдохновляли писателей

Удивительное место находится в 60 км от Петербурга.

Всего в 60 километрах от Санкт-Петербурга, в местечке Лопухинка, раскинулась природная достопримечательность, которую когда-то сравнивали со швейцарскими пейзажами: «Швейцария с висящими на скалах рощами и садами».

Обновленная экотропа “Радоновые озёра”, открывшаяся после ремонта, приглашает окунуться в историю и насладиться красотой уникальной природы.

Искусственные озёра с природной силой

Радоновые озёра — это не природное чудо, а результат человеческого вмешательства. Они образовались благодаря плотине, но их название неслучайно.

Многочисленные родники, питающие эти водоёмы, обогащены радоном — инертным газом, который, как считается, обладает полезным действием на организм человека.

Еще в XIX веке в Лопухинке располагалась лечебница для моряков, пострадавших в Крымской войне. Целебные свойства радона, убивающего микробы, способствовали быстрому заживлению ран.

Интересно, что в создании этой лечебницы участвовал сам Ф. Ф. Беллинсгаузен, первооткрыватель Антарктиды, и знаменитый хирург Н. И. Пирогов.

Хотя нынешняя экотропа не доходит до места, где находилась лечебница, сохранилась каменная лестница из 140 ступеней, некогда поражавшая воображение посетителей.

Каньон, известняк и древние тайны

Экотропа пролегает по верху каньона, пробитого рекой Лопухинка. Эти живописные каньоны, несмотря на скромные размеры рек, впечатляют.

Мягкие известняковые породы, из которых сложена местность, легко поддаются эрозии, позволяя рекам “вгрызаться” в землю. Известняк, кстати, активно использовался для строительства домов, фольварков и культовых сооружений.

На тропе можно увидеть обнажения этих пород и даже поискать окаменелые останки доисторических животных возрастом в 450 миллионов лет — трилобитов и моллюсков.

Вода в озёрах отличается удивительной прозрачностью и изумрудным цветом. Из-за высокого содержания радона рыба в озёрах, как пишут, отсутствует, но зато здесь обитают уточки.

Обновленная тропа: комфорт и красота

Маршрут отремонтирован весьма качественно. Дорожка отсыпана гравием, по бокам насажена травка. Деревянные настилы, беседки с местом для костра, удобные переходы через ручейки и новые лестницы делают прогулку приятной и безопасной.

На тропе также установлены деревянные фигурки, добавляющие элемент сказочности.

Большую часть маршрута представляет собой живописная лесная дорожка. Самое интересное место, как отмечают посетители, находится в конце тропы (или в начале, если идти “шиворот-навыворот”).

Это несколько мощных родников на дне каньона, рядом с которыми оборудована купальня. Здесь можно принимать радоновые ванны, но не более 15 минут.

“Швейцария” с “винными” корнями

Усадебный дом братьев Лопухиных, давших название местности, сохранился, хоть и в печальном состоянии. В XVIII веке братья владели этими землями, а в 1833 году усадьбу приобрёл П. Х. Геринг.

Именно он, оценив пользу радоновых источников, начал переустройство местности. К 1841 году была построена плотина, создано радоновое озеро, разбит парк с террасированными склонами, дорожками и лестницами.

Расцвет курорта продлился около десяти лет, после чего мода на Лопухинку прошла.

Однако, как гласит статья 1845 года, вода здесь настолько хороша, что «пьёшь с величайшей охотой; в точности она не исследована химически, но, судя по совершенной прозрачности, отсутствию постороннего вкуса и запаха, можно утвердительно сказать, что она чрезвычайно мало содержит посторонних частей».

Известный русский писатель Нестор Кукольник, автор романсов на музыку Глинки, называл Лопухинку «Швейцарией с висящими на скалах рощами и садами».

И хотя нынешние “Радоновые озёра” не полностью соответствуют этому описанию, местность, безусловно, радует глаз. Прогулка по обновленной экотропе — это приятная возможность прикоснуться к истории и насладиться красотой русской природы.