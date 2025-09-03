Сочи, Геленджик, Анапа — где отдыхать выгоднее в бархатный сезон 2025

В этом году бархатный сезон продлится до конца первой декады октября.

Если пропустили летние каникулы, не беда: бархатный сезон на Черном море — это подарок для тех, кто хочет отдохнуть без толп туристов и при этом не оставить пол зарплаты в отеле.

Почему бархатный сезон выгоден для отдыха?

Летом на пляжах толпы, а цены достигают пика. Но уже в сентябре спрос падает, и отели начинают снижать стоимость проживания.

В начале сентября скидка может быть около 10-15%, а во второй половине месяца — до 20-25%. В октябре цены падают еще сильнее, пишет Фонтанка.

Туроператоры отмечают, что многие россияне переносили свои отпуска на сентябрь, и не прогадали, потому что можно отлично провести время и при этом существенно сэкономить.

Правда, из-за инфляции в этом году туры подорожали примерно на 10-12% по сравнению с прошлым бархатным сезоном.

Где лучше отдыхать: Сочи, Геленджик или Анапа?

Сочи

Сочи продолжает оставаться одним из самых популярных направлений. Цены на недельный отдых для двоих в трехзвездочном отеле с завтраками стартуют от 50 000 рублей в октябре.

Более комфортабельные варианты с системой «все включено» и водными горками для детей могут стоить до 130–180 тысяч рублей, пишет Кубань пресс.

Геленджик

Ранее считался более бюджетным курортом, но теперь цены сравнялись с Сочи. Неделя проживания в среднем отеле с завтраками начинается от 18 000 рублей в октябре.

Для желающих полного сервиса с аквапарком и питанием «все включено» цены доходят до 100–190 тысяч рублей за неделю.

Анапа

Анапа в этом сезоне пострадала от разлива мазута, и местные пляжи официально закрыты для купания. Из-за этого спрос упал почти вдвое. Но при этом в Анапе можно найти очень выгодные предложения.

Отдых в гостевых домах с бассейнами в сентябре стоит от 3,5 тысячи рублей за неделю, а неделя в трехзвездочном отеле с завтраком обойдется около 23 тысяч рублей в октябре.

Пятизвездочные отели с системами «все включено» предлагают цены около 95–101 тысячи рублей на неделю.

Итог: бархатный сезон 2025 — комфортный и доступный

В этом году бархатный сезон подарит расслабленный отдых без суеты. Лучше выбирать середину сентября и октябрь для поездки, чтобы застать максимум скидок и при этом насладиться мягкой погодой.

Сам сезон продлится до первой декады октября, пишет yasnonews.

Цены действительны на момент публикации.