Сколько ехать от Челябинска до Санкт-Петербурга на поезде?

Время в пути на поезде из Челябинска в Санкт-Петербург составляет 1 день 19 часов. Расстояние между городами — около 2100 км.
Поезда и расписание
По маршруту курсируют несколько поездов, например:
- 146У. Отправляется из Челябинска-Главного в 12:45, прибывает на Московский вокзал в Санкт-Петербурге около 05:53.
- 149У. Отправляется в 18:12, прибывает на Ладожский вокзал примерно в 11:12.
Расписание может меняться, поэтому перед поездкой стоит уточнять актуальное расписание на сайтах РЖД или в железнодорожных кассах.
Интересные факты
Обновление составов. В 2023 году вагоны поездов, следующих из Челябинска в Санкт-Петербург, начали заменять на новые. В них есть кондиционеры, биотуалеты, душевые модули, кулеры с водой, розетки для зарядки гаджетов, интерактивные панели и баки для раздельного сбора мусора. В некоторых вагонах предусмотрены стилизованные детские купе с тематическим оформлением.
Остановки. По пути поезд проходит через такие города, как Каменск-Уральский, Екатеринбург, Пермь, Киров, Нижний Новгород, Москва и другие.