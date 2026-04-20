Сколько этажей в Лахта Центре в Санкт-Петербурге?

Лахта Центр в Санкт-Петербурге — это 87-этажный небоскрёб, который является самым высоким зданием России и Европы. Его высота составляет 462 метра, а общая площадь комплекса — 570 тысяч м². Расположен на берегу Финского залива в Приморском районе, по адресу: ул. Высотная, д. 1.

Архитектурные особенности

Башня имеет уникальную спиралевидную форму: она закручивается на 90 градусов от основания до вершины. Это вторая в мире небоскрёбная спираль после Шанхайской башни. Фасад состоит из 16 505 холодногнутых стеклопакетов, 70% из которых имеют неповторимую форму. Благодаря этой технологии здание меняет цвет в зависимости от положения солнца, создавая эффект живого объекта.

Многофункциональное здание (МФЗ) рядом с башней напоминает расколотый айсберг или бумеранг. Его длина — 260 м, что больше, чем длина фасада Эрмитажа. Крыша МФЗ сделана из мембранного материала, натянутого словно паруса.

Интересные факты

Самый северный небоскрёб в мире. Лахта Центр — самое северное сверхвысокое здание на планете.

Рекорд по заливке бетона. При строительстве была проведена непрерывная 49-часовая заливка бетона, что вошло в Книгу рекордов Гиннесса.

Экологичность. Комплекс считается одним из самых экологичных сверхвысоких зданий в мире.

Штаб-квартира «Газпрома». В башне размещены центральный офис компании и офисы её дочерних обществ. Здесь работают более 5000 сотрудников.

Смотровая площадка. С 2025 года открыта самая высокая в Европе смотровая площадка на 83-м и 86-м этажах (высота — 365 м). Посетители могут увидеть Финский залив, исторический центр города, дельту Невы и намыв Васильевского острова.

Панорамный ресторан. На 75-м и 76-м этажах расположен двухуровневый ресторан — самый высоко расположенный в Европе.

Планетарий. В комплексе есть планетарий в виде 19-метрового парящего шара. Внутри — зал на 100 мест с 10 лазерными 4К-проекторами и библиотека из более чем 40 000 объектов.

Праздничная подсветка. В честь значимых праздников на здании включают тематическую подсветку: триколор в День защитника Отечества, «зелёную ленту» в годовщину снятия блокады и др. На Новый год фасад превращается в самую высокую в мире зелёную ёлку.

