Сколько лететь от Калининграда до Санкт-Петербурга?

Прямой перелёт из Калининграда в Санкт-Петербург занимает 1 час 20 минут. Рейс выполняется ежедневно из аэропорта Храброво (KGD) в аэропорт Пулково (LED).

Интересные факты о маршруте

Расстояние по воздуху между Калининградом и Санкт-Петербургом составляет около 800 км. Несмотря на относительно небольшое расстояние, разница в часовых поясах между городами составляет 1 час: Калининград находится в UTC+2, а Санкт-Петербург — в UTC+3. Это значит, что если в Калининграде 12:00, то в Санкт-Петербурге в этот момент будет 13:00.

Авиакомпании-перевозчики. По данным на 2026 год, прямые рейсы выполняют несколько авиакомпаний, включая «Россия», Smartavia, «Победа», Nordwind Airlines, «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии». В расписании могут быть изменения, поэтому перед полётом стоит уточнять актуальную информацию.

Исторические аспекты. Калининград до 1945 года был немецким Кёнигсбергом. Город славится своей архитектурой, янтарными пляжами и особой атмосферой, сочетающей западноевропейский стиль и советское наследие. Санкт-Петербург, в свою очередь, известен как «Северная столица» России с богатым культурным наследием.

Особенности расписания. Вылеты из Калининграда осуществляются в разное время суток — от раннего утра до позднего вечера. Это позволяет выбрать наиболее удобное время для путешествия.

Стоимость билетов. Цены варьируются в зависимости от авиакомпании, даты вылета и других факторов. В низкий сезон (февраль, апрель, ноябрь) средняя стоимость билетов снижается, а в пиковые месяцы (июнь, июль, август) цены выше.

Перед полётом рекомендуется проверять актуальное расписание и условия перевозки на сайтах авиакомпаний или в онлайн-сервисах бронирования.

